Programul piețelor publice din Alba Iulia în decembrie 2025: Ce modificări de program sunt în perioada Crăciunului

Primăria Municipiului Alba Iulia a anunțat programul piețelor publice pentru luna decembrie 2025, în preajma Sărbătorilor de Crăciun. Potrivit anunțului oficial, piețele administrate de municipalitate vor funcționa după următorul calendar:

Piața și Hala Agroalimentară Centru vor fi deschise zilnic între orele 6:00 și 18:00, până în data de 24 decembrie 2025, inclusiv, iar activitatea va fi reluată în 27 decembrie 2025

În perioada 12 – 24 decembrie, comercianții vor comercializa brazi, cetină și vâsc, oferind astfel produse specifice sărbătorilor de iarnă.

Piața Volantă Transilvania, situată în parcarea Stadionului, va fi deschisă în fiecare vineri, cu excepția zilei de 26 decembrie 2025. De asemenea, este programată o sesiune suplimentară marți, 23 decembrie 2025, între orele 7:00 și 13:00.

PROGRAM

Piața și Hala Agroalimentară Centru

Deschis zilnic între 6:00 – 18:00, până în 24.12.2025 (inclusiv).

Activitatea se reia în 27.12.2025.

În perioada 12 – 24.12.2025, se vor comercializa brazi, cetină și vâsc

Piața Volantă – Parcarea Stadionului

Deschisă în fiecare vineri, cu excepția zilei de 26.12.2025.

Deschis: marți, 23.12.2025, între 7:00 – 13:00.

