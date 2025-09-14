Programul pentru școli, pe hârtie: Aproape 2 milioane de elevi și copii de grădiniță NU primesc lapte, fructe și legume

Peste 1,9 milioane de elevi și copii de grădiniță au început școala fără să primească lapte, fructe sau legume, pentru că hotărârea de guvern care trebuia să reglementeze programul nu a fost încă adoptată.

Proiectul este gata de două luni, dar a rămas blocat la avize și semnături.

Planul prevede ca sumele alocate pe porție să fie puțin mai mari decât anul trecut: 0,80 lei pentru fructe și legume, 1,18 lei pentru lapte și produse lactate și 0,76 lei pentru produsele de panificație.

Practic, furnizorii ar putea livra imediat ce actul normativ e aprobat, dar deocamdată totul e pe pauză.

Reprezentanții fermierilor spun că situația e dificilă, pentru că mulți dintre ei au investit deja în mașini de transport și au angajat personal pentru distribuție.

„Școala a început, ordonanța nu există, noi nu știm pur și simplu ce să facem. Fermierii au făcut investiții în acest program și aici mă refer la mașinile pentru transport, la oamenii angajați, șoferii”, a explicat unul dintre liderii asociațiilor din domeniu.

Întârzierea lasă copiii fără porțiile zilnice de lapte, fructe și legume, iar programul care trebuia să îi ajute să aibă o alimentație mai sănătoasă rămâne doar pe hârtie.

În lipsa deciziei guvernului, tot sistemul este blocat, iar părinții și profesorii nu știu când va fi reluată distribuția.

