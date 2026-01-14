Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 2026: Ce proiecte au prioritate la finanțare

Programul „Anghel Saligny” 2026: Ce proiecte au prioritate la finanțare

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 14 ianuarie 2026, un act normativ prin care se prioritizează solicitările de transfer pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”, pentru anul 2026.

„Aceste măsuri au ca obiectiv stabilirea unor criterii transparente și echitabile pentru prioritizarea solicitărilor de transfer, care vor asigura o utilizare mai eficientă a resurselor financiare disponibile în anul 2026”, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Actul normativ menține structura de prioritizare aplicată în anul 2025, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 42/2025, în vederea accelerării proiectelor aflate în derulare și a utilizării optime a resurselor disponibile, astfel încât, și în anul 2026, Ministerul Dezvoltării să poată aproba toate solicitările de transfer.

Astfel, 45% din fonduri sunt direcționate către proiecte de alimentare cu apă și canalizare (1.408 obiective), 30% către sisteme de distribuție a gazelor naturale (283 obiective), iar 25% către proiecte de infrastructură rutieră – drumuri și poduri (2.683 obiective).

În cadrul fiecărui domeniu de investiții, prioritate au proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție: 50% din fonduri sunt alocate obiectivelor pentru care s-au transferat deja peste 80% din valoarea contractelor (1.852 obiective), 30% proiectelor cu un grad de implementare cuprins între 40% și 80% (933 obiective), iar 20% celor aflate în faze incipiente (1.589 obiective).

Solicitările vor fi onorate în ordinea cronologică a înregistrării acestora la Ministerul Dezvoltării.

Criteriile de prioritizare nu se aplică unui număr de 263 de obiective aparținând județelor, municipiilor reședință de județ și sectoarelor municipiului București, care trebuie să asigure o cofinanțare de 20% din sumele solicitate de la bugetul de stat în anul 2026.

„Prin adoptarea acestor criterii, consolidăm cadrul de finanțare al Programului «Anghel Saligny» și sprijinim proiectele care aduc beneficii reale cetățenilor. O prioritizare clară, corectă și verificabilă permite accelerarea investițiilor, în special a celor aflate în stadii avansate, și asigură o utilizare responsabilă a fondurilor publice. În 2026, vom continua să investim în infrastructura locală”, a precizat ministrul Cseke Attila.

