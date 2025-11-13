Programul naţional de fertilizare in vitro, finanţat din fonduri europene. Ministrul Muncii: ,,O veste bună pentru mii de familii”

Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi finanţat din fonduri europene. Astfel, acesta urmează să continue în Programul Operațional Sănătate. Anunțul a fost făcut de Ministrul Muncii în urmă cu puțin timp.

,,Am reuşit! Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranţa de a-şi împlini visul de a avea un copil. După discuţii şi eforturi comune, am reuşit să introducem acest program în Programul Operaţional Sănătate, pentru ca el să poată continua şi să se dezvolte, chiar şi în condiţiile unor restricţii bugetare dificile”, arată Florin Manole pe Facebook.

Ministrul Muncii consideră că este un pas important, atât din punct de vedere administrativ, cât și uman, pentru că se vorbește despre ,,oameni care nu cer privilegii, ci doar o șansă”.

,,Astfel, vom demara rapid procedurile pentru elaborarea ghidului solicitantului, astfel încât finanţarea să devină realitate cât mai curând. Mulţumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete şi Dragoş Pâslaru, pentru sprijinul şi colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viaţă, speranţă şi încredere”, mai afirmă ministrul Florin Manole.

