Programul „Masă sănătoasă” în anul 2026 în județul Alba: 10.643 de beneficiari din 33 de localități
Programul „Masă sănătoasă” în anul 2026 în județul Alba: 10.643 de beneficiari din 33 de localități
Pentru a asigura continuitatea intervențiilor oferite prin programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Ministerul Educației și Cercetării continuă Programul național „Masă sănătoasă” (PNMS).
Pe parcursul anului 2026, programul se derulează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1171/2025 privind instituirea Programului național „Masă sănătoasă” în anul 2026.
Programul are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și tinerilor din școlile din România, sprijinind participarea acestora la educație. PNMS urmărește creșterea motivației pentru studiu, menținerea echilibrului socio-emoțional și întărirea stării de bine a elevilor, contribuind totodată la reducerea abandonului școlar pe termen lung. Aceste obiective sunt realizate prin furnizarea, în școli, a unor mese nutritive și echilibrate.
Programul național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar.
Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, acordat zilnic.
Numărul beneficiarilor la nivel național, în anul 2026, este de peste 540.000 de elevi.
La nivelul județului Alba, programul se adresează unui număr de 10.643 de beneficiari din 33 de localități: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Teiuș, Sebeș, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Unirea, Cetatea de Baltă, Roșia Montană, Bucerdea Grânoasă, Scărișoara, Albac, Ceru Băcăinți, Vidra, Gârbova, Bucium, Ciuruleasa, Hopârta, Ighiu, Vințu de Jos, Lunca Mureșului, Șona, Șugag, Cricău, Vadu Moților, Săsciori, Câlnic, Meteș, Sântimbru, Jidvei și Noslac.
Pentru anul în curs, bugetul Programului național „Masă sănătoasă” a fost majorat cu aproximativ 40%, de la 1,139 miliarde de lei la 1,531 miliarde de lei.
„Programul național Masă sănătoasă are un impact direct și concret asupra elevilor din județul Alba, oferindu-le condiții mai bune pentru participarea zilnică la școală și pentru un parcurs educațional echilibrat. Faptul că peste 10.600 de copii din 33 de localități ale județului beneficiază de acest program demonstrează importanța sprijinului acordat de stat educației și sănătății copiilor.
Asigurarea unei mese zilnice contribuie nu doar la starea de sănătate a elevilor, ci și la creșterea frecvenței școlare și la reducerea riscului de abandon, în special în comunitățile vulnerabile”, a declarat prefectul Nicolae Albu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE FOTO | INCENDIU la un autoturism în Alba Iulia în apropiere de Mercur City Center
INCENDIU la un autoturism în Alba Iulia în apropiere de Mercur City Center Autoturism în flăcări luni după amiază în centrul municipiului Alba Iulia. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municiăiul Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, lângă Mercur City Center. Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism. Forțe […]
Aproape 1.400 de misiuni ale salvatorilor ISU Alba în ianuarie 2026: „Rămânem la datorie 24/7!”
Aproape 1.400 de misiuni ale salvatorilor ISU Alba în ianuarie 2026 Luna ianuarie a însemnat un efort continuu pentru salvatorii de la ISU Alba. Aceștia au executat nu mai puțin de 1.360 de misiuni în 31 de zile. Au fost 32 de misiuni pentru stingerea unor incendii, 833 intervenții SMURD, 24 de intervenții la fenomene […]
Șomaj în creștere în județul Alba: peste 6.000 de persoane fără loc de muncă la final de noiembrie 2025
Șomaj în creștere în județul Alba: peste 6.000 de persoane fără loc de muncă la final de noiembrie 2025 Numărul șomerilor înregistrați în județul Alba a crescut semnificativ la finalul lunii noiembrie 2025, ajungând la 6.292 de persoane, potrivit datelor transmise de Direcția Regională de Statistică Alba. Creșterea este de 8% față de luna anterioară […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja”
Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja” Generalul Gheorghiță Vlad, șeful...
Adio, ghivece din plastic cu flori: După interzicerea pungilor, UE a pus gând rău recipientelor pentru plante
Adio, ghivece din plastic cu flori: După interzicerea pungilor, UE a pus gând rău recipientelor pentru plante Uniunea Europeană înăsprește...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident GRAV provocat de un șofer de TIR din Alba: Bărbatul de 43 de ani a acroșat doi pietoni pe o stradă din municipiu
Accident GRAV provocat de un șofer de TIR din Alba: Bărbatul de 43 de ani a acroșat doi pietoni pe...
Salariul mediu brut în județul Alba, 8.130 de lei. Locul 15 la nivel național: creștere lunară, dar SCĂDERE anuală a salariului net
Salariul mediu brut în județul Alba, 8.130 de lei. Locul 15 la nivel național: creștere lunară, dar SCĂDERE anuală a...
Curier Județean
UPDATE FOTO | INCENDIU la un autoturism în Alba Iulia în apropiere de Mercur City Center
INCENDIU la un autoturism în Alba Iulia în apropiere de Mercur City Center Autoturism în flăcări luni după amiază în...
Aproape 1.400 de misiuni ale salvatorilor ISU Alba în ianuarie 2026: „Rămânem la datorie 24/7!”
Aproape 1.400 de misiuni ale salvatorilor ISU Alba în ianuarie 2026 Luna ianuarie a însemnat un efort continuu pentru salvatorii...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...