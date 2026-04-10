PROGRAM magazine de Paște 2026: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători

PROGRAMUL magazinelor de Paște 2026: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători

Doar două zile mai sunt până la Paște, iar românii caută deja programul magazinelor pentru a-și organiza cumpărăturile din perioada sărbătorilor. Marile lanțuri de supermarketuri și hypermarketuri și România și-au anunțat deja orarul de funcționare.

Marile lanțuri comerciale din România își ajustează programul de funcționare în perioada sărbătorilor pascale, cu intervale extinse înainte de ziua Învierii Domnului. Majoritatea magazinelor vor fi închise duminică, 12 aprilie, iar activitatea va fi reluată treptat, începând de luni. Orarele diferă însă de la un retailer la altul, iar clienții sunt sfătuiți să își planifice din timp cumpărăturile și să verifice programul fiecărei unități.

Programul LIDL

În perioada sărbătorilor pascale, programul magazinelor Lidl din toată țara va fi următorul:

• De luni, 6 aprilie, până vineri, 10 aprilie 2026, magazinele Lidl vor fi deschise între orele 07:00 – 22:00;

• Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;

• Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.

Program Kaufland

Rețeaua Kaufland România va funcționa după următorul program:

• În perioada 06 – 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00 și se închide la 21:30.

• Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00.

• În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

• În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00.

Program Penny

Penny a anunțat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor Pascale. În perioada 6 – 19 aprilie, programul de funcționare al magazinelor PENNY este următorul:

6 – 10 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 22:00

11 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 –18:00

12 aprilie 2026, magazinele vor fi închise

13 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 10:00 – 18:00

14 – 19 aprilie 2026, program normal

Program Profi

Și magazinele Profi vor avea program normal vineri, 10 aprilie. Sâmbătă, 11 aprilie, vor funcționa până la 18:00 sau 19:00. Duminică, 12 aprilie, vor fi închise, iar luni, 13 aprilie, vor avea program redus sau vor rămâne închise. Din 14 aprilie, programul reintră în normal.

Calea Moților 1

Miercuri-vineri (8-10 aprilie): nonstop
Sâmbătă, 11 aprilie: până la ora 19.00
Duminică, 12 aprilie: închis
Luni, 13 aprilie: 10.00-18.00

Program Alba Mall

Alba Mall va avea funcționa de asemenea după un program ajustat zilelor de sărbătoare, după cum urmează:

11 aprilie 2026: închidere ora 16.00

12 aprilie 2026: ÎNCHIS

13 aprilie 2026: deschidere ora 14.00

Program Carolina Mall

11 aprilie 2026: închidere ora 18.00

12 aprilie 2026: ÎNCHIS

13 aprilie 2026: 10:00 – 22:00

Program CARREFOUR

11 aprilie 2026: 7:00 – 19:00

12 aprilie 2026: ÎNCHIS

13 aprilie 2026: 7:00 – 22:00

Program SELGROS

Miercuri-vineri (8-10 aprilie): 8.00-21.00
Sâmbătă, 11 aprilie: 8.00-17.00
Duminică, 12 aprilie: închis
Luni, 13 aprilie: 8.00-20.00

