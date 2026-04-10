PROGRAM magazine de Paște 2026: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători

PROGRAMUL magazinelor de Paște 2026: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători
Doar două zile mai sunt până la Paște, iar românii caută deja programul magazinelor pentru a-și organiza cumpărăturile din perioada sărbătorilor. Marile lanțuri de supermarketuri și hypermarketuri și România și-au anunțat deja orarul de funcționare.
Marile lanțuri comerciale din România își ajustează programul de funcționare în perioada sărbătorilor pascale, cu intervale extinse înainte de ziua Învierii Domnului. Majoritatea magazinelor vor fi închise duminică, 12 aprilie, iar activitatea va fi reluată treptat, începând de luni. Orarele diferă însă de la un retailer la altul, iar clienții sunt sfătuiți să își planifice din timp cumpărăturile și să verifice programul fiecărei unități.
Programul LIDL
În perioada sărbătorilor pascale, programul magazinelor Lidl din toată țara va fi următorul:
• De luni, 6 aprilie, până vineri, 10 aprilie 2026, magazinele Lidl vor fi deschise între orele 07:00 – 22:00;
• Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;
• Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.
Program Kaufland
Rețeaua Kaufland România va funcționa după următorul program:
• În perioada 06 – 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00 și se închide la 21:30.
• Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00.
• În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.
• În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00.
Program Penny
Penny a anunțat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor Pascale. În perioada 6 – 19 aprilie, programul de funcționare al magazinelor PENNY este următorul:
6 – 10 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 22:00
11 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 –18:00
12 aprilie 2026, magazinele vor fi închise
13 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 10:00 – 18:00
14 – 19 aprilie 2026, program normal
Program Profi
Și magazinele Profi vor avea program normal vineri, 10 aprilie. Sâmbătă, 11 aprilie, vor funcționa până la 18:00 sau 19:00. Duminică, 12 aprilie, vor fi închise, iar luni, 13 aprilie, vor avea program redus sau vor rămâne închise. Din 14 aprilie, programul reintră în normal.
Calea Moților 1
Miercuri-vineri (8-10 aprilie): nonstop
Sâmbătă, 11 aprilie: până la ora 19.00
Duminică, 12 aprilie: închis
Luni, 13 aprilie: 10.00-18.00
Program Alba Mall
Alba Mall va avea funcționa de asemenea după un program ajustat zilelor de sărbătoare, după cum urmează:
11 aprilie 2026: închidere ora 16.00
12 aprilie 2026: ÎNCHIS
13 aprilie 2026: deschidere ora 14.00
Program Carolina Mall
11 aprilie 2026: închidere ora 18.00
12 aprilie 2026: ÎNCHIS
13 aprilie 2026: 10:00 – 22:00
Program CARREFOUR
11 aprilie 2026: 7:00 – 19:00
12 aprilie 2026: ÎNCHIS
13 aprilie 2026: 7:00 – 22:00
Program SELGROS
Miercuri-vineri (8-10 aprilie): 8.00-21.00
Sâmbătă, 11 aprilie: 8.00-17.00
Duminică, 12 aprilie: închis
Luni, 13 aprilie: 8.00-20.00
Știri recente din categoria Actualitate
Mircea Lucescu, înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare: Cortegiul funerar a plecat de la stadionul „Arena Națională”
Mircea Lucescu, înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început, în dimineața zilei de vineri, 10 aprilie 2026, la Biserica Elefterie din Capitală şi va dura aproximativ două ore. Marele antrenor va fi înhumat la cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Citește și: FOTO | Marele Mircea […]
Vacanța de Paște 2026. Câte zile libere au elevii în vacanța de primăvară. Când se întorc la cursuri
Vacanța de Paște 2026. Câte zile libere au elevii în vacanța de primăvară. Când se întorc la cursuri Vacanța de primăvară a elevilor coincide în 2026 cu sărbătorile pascale și oferă timp pentru relaxare, activități în familie, dar și călătorii scurte. În fiecare an, perioada vacanței de primăvară este stabilită prin structura anului școlar, iar […]
10 aprilie 2026 | Frig ca iarna la intrarea în Vinerea Mare: La cât a coborât mercurul din termometre
10 aprilie 2026 | Frig ca iarna la intrarea în Vinerea Mare: La cât a coborât mercurul din termometre Vinerea Mare 2026 a început cu temperaturi specifice iernii. Citește și: Cum va fi VREMEA în România de PAȘTELE ORTODOX și de 1 MAI 2026: Temperaturi scăzute, apoi primăvara își reintră în drepturi. Prognoza pe 4 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mircea Lucescu, înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare: Cortegiul funerar a plecat de la stadionul „Arena Națională”
Mircea Lucescu, înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început, în...
Vacanța de Paște 2026. Câte zile libere au elevii în vacanța de primăvară. Când se întorc la cursuri
Vacanța de Paște 2026. Câte zile libere au elevii în vacanța de primăvară. Când se întorc la cursuri Vacanța de...
Știrea Zilei
FOTO | Proiect pilot într-un oraș din Alba pentru siguranța pietonilor: Mai multe soluții pentru reducerea vitezei autovehiculelor, testate în zonă și măsurători radar
Proiect pilot într-un oraș din Alba pentru siguranța pietonilor: Mai multe soluții pentru reducerea vitezei autovehiculelor, testate în zonă și...
VIDEO | O femeie din Alba, plecată în America în urmă cu 30 de ani, a călătorit peste ,,mări și țări” să fie ,,pășteană” la Vinerea, în Joia Mare: ,,Mi-am dorit foarte mult să fiu aici”
O femeie din Alba, plecată în America în urmă cu 30 de ani, a călătorit peste ,,mări și țări” să...
Curier Județean
FOTO | Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, premiu de excelență și mențiune la Olimpiada Națională de Educatie Tehnologică și Aplicații Practice 2026
Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, premiu de excelență și mențiune la Olimpiada Națională de Educatie...
ACCIDENT în Aiud: Coliziune între 2 autoturisme pe strada Ion Creangă
ACCIDENT în Aiud: Coliziune între 2 autoturisme pe strada Ion Creangă Secția de pompieri Aiud intervine în aceste momente pentru...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
MESAJE DE PASTELE ORTODOX 2026. URARI și FELICITARI frumoase de Învierea Domnului
MESAJE DE PASTE FERICIT ORTODOX 2026 • MESAJE de PASTE • URARI de PASTE • FELICITARI de PASTE ziarulunirea.ro vă...
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului Credincioşii...