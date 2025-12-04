Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Nuremberg Avanpremiera
Regia: James Vanderbilt
Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks
Gen Film: Drama, Istoric, Thriller
Durată: 148 min
Rating: N 15
După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început.
Miercuri, Joi 20:40
Andre Rieu s 2025 Christmas Concert: Merry Christmas
Cu: Andre Rieu
Gen Film: Muzical
Durată: 155 min
Rating: AG
In acest anotimp al sarbatorilor, magia incepe pe marele ecran. Alaturati-va lui Andre Rieu la Concertul sau de Craciun din 2025 – Merry Christmas si ascultati colinde vesele, valsuri frumoase si o multime de surprize! Craciunul este perioada preferata a anului a lui Andre – si abia asteapta sa impartaseasca acest concert spectaculos cu voi, doar in cinematografe!
Sambata, Duminica 20:00
Poveste de Craciun
Regia: Cristian Mihilescu
Cu: Daniela Carstea, Madalina Constantinescu, Andreea Iftimescu, Radu Ion Stefan, Lamatic Bogdan, Lupea Gjergji Mani, Andrei Mihalcea, Raluca Oprea, Andrei Petre, Valentin Racoveanu, Fang Shuang, Virginia Stamate, Oana Serban.
Gen Film: Teatru
Durată: 65 min
Rating: AG
Documentandu-ne intens, am deslusit specificul unor obiceiuri de Craciun din Danemarca, Franta, Germania, Anglia si alte tari. Si dupa ce Mos Craciun pluteste cu sania sa prin nenumarate locuri de pe glob, desigur, ajunge in Romania, tara colindelor, avand ca escala importanta Opera Comica pentru Copii.
Duminica 11:30
Five Nights at Freddy’s 2
Regia: Emma Tammi
Cu: Elizabeth Lail, Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio
Gen Film: Horror, Mister, Thriller
Durată: 104 min
Rating: N 15
A trecut un an de la coșmarul supranatural de la Freddy Fazbear’s Pizza. Poveștile despre ce s-a întâmplat acolo au fost transformate într-o legendă locală plină de umor, care inspiră primul Fazfest din istoria orașului.
Fostul paznic Mike (Josh Hutcherson) și agenta de poliție Vanessa (Elizabeth Lail) au ascuns adevărul de sora de 11 ani a lui Mike, Abby (Piper Rubio), cu privire la soarta prietenilor ei animatronici.
Vineri pana Joi 18:50
A Mouse Hunt for Christmas / Crăciunul familiei Șoricescu
Regia: Henrik Martin Dahlsbakken
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durată: 80 min
Rating: AG
De Crăciun, liniștea unei familii de șoareci este dată peste cap când în casa lor apare o familie de oameni. Urmează o aventură plină de umor și imaginație: oare cine va reuși să-și păstreze căminul?
Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 11:30
Eternity / Eternitate
Regia: David Freyne
Cu: Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner
Gen Film: Comedie, Drama, Dragoste, Fantastic, Romantic
Durată: 112 min
Rating: AP 12
Într-o viață de apoi în care sufletele au la dispoziție o săptămână pentru a decide unde își vor petrece eternitatea, Joan se confruntă cu alegerea imposibilă între bărbatul cu care și-a petrecut viața și prima ei dragoste, care a murit tânăr și o așteaptă de zeci de ani.
Vineri pana Joi 21:00
Crăciun cu Ramon 2D / VIP 2D
Regia: Jesús del Cerro
Cu: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Anastasia Haiducu
Gen Film: Comedie, Familie
Durată: 100 min
Rating: AG
Ramon (Pavel Bartoș), soț iubitor și viitor tată, nu stă departe de aventuri. De această dată, el pornește într-o misiune secretă pentru a o găsi pe nepoata pierdută a partenerei sale, cu scopul de a o aduce acasă înainte de sărbătorile de iarnă. Încercările sale dau naștere unor situații comice, dar și pline de emoţie.
2D: Vineri, Luni pana Marti 20:40
Sambata, Duminica 18:00
Miercuri, Joi 18:30
2D VIP: Vineri pana Joi 17:10
Now You See Me: Now You Don’t / Now You See Me: Jaful perfect 3 VIP 2D
Regia: Ruben Fleischer
Cu: Rosamund Pike, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo
Gen Film: Crima, Thriller
Durată: 113 min
Rating: AP 12
Cei Patru Călăreți revin, alături de o nouă generație de iluzioniști cu trucuri și răsturnări de situație uluitoare, surprize și magie cum nu s-a mai văzut vreodată într-un film. Scopul? Jaful unor diamante cu o valoare inestimabilă.
Sambata, Duminica, Miercuri, Joi 19:10
Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 11:50; 14:00
Duminica 11:00; 13:10
Tati Full-Time
Regia: Letiția Roșculeț
Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță, Raluca Aprodu
Gen Film: Comedie
Durată: 106 min
Rating: AP 12
Iustin, un fost avocat, actual artist part-time și tată full-time din obligație, e prins în mijlocul unui coșmar logistic, emoțional și familial: botezul bebelușului pe care îl are cu Sânziana, directoarea școlii și femeia „mai matură” din viața lui. Pe hârtie, Iustin e tatăl ideal. În realitate, nu are bani, respectul socrilor sau control asupra propriei vieți.
Vineri, Luni, Marti 12:10; 19:10
Sambata, Duminica 12:50; 15:00
Miercuri, Joi 12:10
Wicked: For Good / Vrăjitoarele: Partea a II-a 3D
Regia: Jon M. Chu
Cu: Jonathan Bailey, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Ethan Slater
Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Dragoste
Durată: 138 min
Rating: AP 12
Elphaba (Cynthia Erivo), acum stigmatizată drept Vrăjitoarea cea Rea din Vest, trăiește în exil, ascunsă în pădurile din Oz, continuându-și lupta pentru libertatea Animalelor reduse la tăcere și încercând cu disperare să dezvăluie adevărul despre Vrăjitor (Jeff Goldblum).
Glinda, între timp, a devenit simbolul strălucitor al Binelui, locuiește în palatul din Orașul de Smarald și se bucură de avantajele faimei și popularității. Sub îndrumarea doamnei Morrible (Michelle Yeoh), Glinda este trimisă să aline poporul din Oz și să-l asigure că totul merge bine sub conducerea Vrăjitorului.
Vineri, Duminica pana Joi 13:20
The Yellow Tie / Cravata galbenă 2D / VIP 2D
Regia: Serge Ioan Celebidachi
Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips
Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica
Durată: 145 min
Rating: AG
Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.
2D: Vineri, Luni pana Joi 16:00
Sambata 13:10; 15:50
Duminica 15:20; 16:00
2D VIP: Vineri, Luni pana Joi 14:20
Predator: Badlands / Predator: Ținuturi sălbatice 3D
Regia: Dan Trachtenberg
Cu: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi
Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, SF, Thriller
Durată: 115 min
Rating: N 15
În viitor, pe o planetă îndepărtată, tânărul Predator Dek, izgonit de propriul clan, își găsește un aliat neașteptat în Thia (Elle Fanning), un android al companiei Weyland-Yutani. Împreună vor porni în căutarea adversarului suprem.
Vineri, Luni, Marti 16:20
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
10 decembrie 2025 | SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”, ultimul din acest an, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
10 decembrie 2025 | SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”, ultimul din acest an, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Miercuri, 10 decembrie 2025, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, compania de teatru SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”. În Largul Mării, după Slawomir Mrozek este unul dintre cele […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Citește și: MÂINE | Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia: Cinematograful din Alba Mall, reconfigurat și modernizat complet Eternity / Eternitate Avanpremiera Regia: David Freyne Cu: Miles Teller, Elizabeth Olsen, […]
MÂINE | Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia: Cinematograful din Alba Mall, reconfigurat și modernizat complet
MÂINE | Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia: Cinematograful din Alba Mall, reconfigurat și modernizat complet Așteptarea a luat sfârșit! Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia are loc sâmbătă, 29 noiembrie 2025 – ora 12:00. Inspire Cinema anunță redeschiderea oficială a cinematografului din Alba Iulia, în urma unui proces amplu de reconfigurare și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce se întâmplă cu impozitul pe sere și solarii. Anunțul ministrului Agriculturii: ,,Această prevedere va fi scoasă”
Ce se întâmplă cu impozitul pe sere și solarii. Anunțul ministrului Agriculturii: ,,Această prevedere va fi scoasă” Serele și solariile...
Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025: De la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, a păpușa Labubu, dar și diete și filme
Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025: De la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, a...
Știrea Zilei
FOTO | Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont alături de Tiberiu Krizbai
Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont După ani...
ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar pe o stradă din Războieni-Cetate și și-a văzut de drum. Polițiștii i-au făcut dosar
ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar...
Curier Județean
Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, apel urgent la donare de sânge pentru o grupă rară: „Avem nevoie de ajutorul vostru”
Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, apel urgent la donare de sânge pentru o grupă rară: „Avem nevoie de ajutorul vostru”...
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de colinde
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române Elaborarea Codului...