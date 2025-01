Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 31 IANUARIE – 6 FEBRUARIE 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

VIDEO | Cel mai nou magazin Sinsay se deschide în Alba Iulia, la Alba Mall: Cumpărături pentru toată familia la super prețuri Unul dintre cele mai iubite magazine pentru cumpărături, Sinsay, își deschide porțile pe 30 ianuarie 2025 în incinta Alba Mall, din Alba Iulia. „ALBA MALL PLUS SINSAY = FAAAASHIIIION, ALL THE WAY! Din […]