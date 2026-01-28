Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 30 ianuarie – 5 februarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Whistle / Whistle – Sunetul morții Avanpremiera

Regia: Corin Hardy

Cu: Nick Frost, Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White

Gen Film: Horror

Durată: 97 min

Rating: N 15

Câțiva liceeni dau peste un obiect blestemat, un vechi fluier aztec al morții. Tinerii descoperă că sunetul terifiant pe care îl emite le aduce pe urme morțile lor viitoare.

Joi 19:00

În pielea mea Avanpremiera

Regia: Paul Decu

Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.

Miercuri 18:00

Băieți de oraș: Golden Boyz Avanpremiera

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Duminica pana Joi 19:20

Melania

Regia: Brett Ratner

Cu: Melania Trump

Gen Film: Documentar

Durată: 107 min

Rating: AG

O cronică intimă oferă o privire rară asupra vieții Melaniei Trump, explorând rolul ei de Primă Doamnă și relația ei cu fostul președinte.

Vineri pana Marti 18:50

Joi 16:50

Shelter / Protectorul VIP 2D

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.

Vineri pana Joi 21:30

Send Help / Ajutor! 3D

Regia: Sam Raimi

Cu: Dylan O’Brien, Rachel McAdams

Gen Film: Horror

Durată: 113 min

Rating: IM 18

Doi colegi rămân blocați pe o insulă pustie, singurii supraviețuitori ai unui accident aviatic. Pe insulă, ei trebuie să depășească neînțelegeri din trecut și să colaboreze pentru a supraviețui. În cele din urmă, doar voința și inteligența îi vor scăpa cu viață.

Vineri pana Marti, Joi 21:00

Miercuri 20:10

Catane

Regia: Ioana Mischie

Cu: Costel Cașcaval, Iulia Lumânare, Cristian Bota, Mihai Mălaimare

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic

Durată: 96 min

Rating: AG

În satul Catane izbucnește panica atunci când localnicii află că vor fi investigați deoarece fiecare gospodărie a declarat că are persoane cu dizabilități pentru a nu plăti taxe la stat, în frunte cu primarul și cu asistenta dispensarului comunal. O echipă de inspectori ai Comisiei Persoanelor cu Handicap este delegată să afle adevărul, dar după multiple interogatorii și vizite-surpriză, se declară convinși de autenticitatea lor. O răsturnare de situație finală însă tinde să restabilească adevărul.

Vineri pana Joi 21:20

Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune

Regia: Shea Wageman

Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo

Gen Film: Animatie, Familie, Comedie

Durată: 95 min

Rating: AG

Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.

Dublat: Vineri pana Marti 14:00

Miercuri 13:20

Joi 12:00

Mercy VIP 3D

Regia: Timur Bekmambetov

Cu: Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis, Chris Pratt, Kylie Rogers, Jeff Pierre

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Mister, SF, Thriller

Durată: 103 min

Rating: AP 12

Într-un viitor apropiat, un detectiv (Chris Pratt) este acuzat de uciderea soției sale și judecat. Are la dispoziție 90 de minute pentru a-și dovedi nevinovăția în fața unei judecătoare AI (Rebecca Ferguson), pe care o susținuse cândva, înainte ca aceasta să-i decidă soarta.

Vineri pana Joi 19:30

Return to Silent Hill / Silent Hill: Întoarcerea în iad

Regia: Christophe Gans

Cu: Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Robert Nairne, Evie Templeton

Gen Film: Drama, Horror, Mister, Romantic, Dragoste

Durată: 106 min

Rating: N 15

Când James primește o scrisoare misterioasă de la iubita lui pierdută, Mary, este atras spre Silent Hill – un oraș cândva familiar, acum înghițit de întuneric. Pe măsură ce o caută, James se confruntă cu creaturi monstruoase și descoperă un adevăr înfiorător care îi va testa limitele sănătății sale mintale.

Vineri, Sambata 19:10

Duminica pana Joi 17:10

Marty Supreme / Marty Suprem

Regia: Josh Safdie

Cu: Timothée Chalamet, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 150 min

Rating: N 15

Revelația noii generații, apreciatul actor Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul “Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul.

Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii.

Vineri pana Marti 16:00

Miercuri 15:10

Joi 14:00

Micuța Amélie

Regia: Liane-Cho Han Jin Kuang, Maïlys Vallade

Cu: Loïse Charpentier, Victoria Grobois, Yumi Fujimori, Cathy Cerda, Marc Arnaud

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 75 min

Rating: AG

Micuța Amélie descoperă lumea cu uimirea și curiozitatea vârstei fragede, având-o alături pe prietena ei, Nishio-san. Însă odată cu cea de-a treia aniversare, un eveniment neașteptat îi tulbură universul fragil și marchează trecerea de la miracolul copilăriei la primele umbre ale vieții. O încântare pentru spectatori de toate vârstele.

Dublat: Vineri pana Marti 12:15

Miercuri 11:30

North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord

Regia: Bente Lohne

Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer

Gen Film: Animatie

Durată: 85 min

Rating: AG

Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.

Dublat: Vineri, Sambata 13:00

Duminica pana Joi 11:15

Dragoste la țară

Regia: Gabriel Radu

Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.

Vineri, Sambata 14:50

Duminica pana Joi 13:00

The Housemaid / Menajera

Regia: Paul Feig

Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson

Gen Film: Thriller

Durată: 131 min

Rating: N 15

The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.

Vineri, Sambata 16:30

Duminica pana Joi 14:40

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants / SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați VIP 3D

Regia: Derek Drymon

Cu: Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Mark Hamill

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Fantastic

Durată: 96 min

Rating: AG

SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată.

Dublat: Vineri pana Joi 11:40

Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă VIP 3D

Regia: James Cameron

Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 197 min

Rating: AP 12

Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.

Vineri pana Joi 15:45

Zootopia 2 / Zootropolis 2 VIP 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Vineri pana Joi 13:35



