Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 MARTIE – 3 APRILIE 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Jared Hess

Cu: Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Jack Black

Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 106 min

Rating: AG

Bine ați venit în lumea Minecraft, unde creativitatea nu doar te ajută să creezi, ci este esențială pentru supraviețuire! Patru rebeli – Garrett „The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) și Dawn (Brooks) – se luptă cu probleme obișnuite atunci când sunt subit atrași printr-un portal misterios în Overworld: o țară cubică si bizară care se hrănește cu imaginație. Pentru a se întoarce acasă, ei vor trebui să stăpânească această lume (și să o protejeze și de lucruri rele precum Piglini și Zombi) în timp ce se îmbarcă într-o căutare magică alături de un expert creator neașteptat, Steve (Negru).

Dublat: Joi 14:00

Subtitrat: Joi 18:45

Regia: Ana Craciun Lambru

Gen Film: Teatru

Durată: 90 min

Rating: AG

Erus care vrea sa salveze lumea, revine intr-o noua aventura. Dupa ce a cunoscut valori precum rabdarea, generozitatea si iubirea ajunge cu prietenii sai in Valea Recunostintei, unde il asteapta noi provocari.

Duminica 11:30

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Jason Flemyng, Merab Ninidze

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 121 min

Rating: N 15

Levon Cade a renunțat la cariera de militar decorat pentru misiuni extrem de periculoase și acum duce o viață retrasă și liniștită lucrând ca muncitor în construcții. Însă atunci când fiica șefului (singurii oameni de care s-a apropiat) este răpită de traficanți, Levon pornește o misiune aproape imposibilă pentru a o salva, dar descoperă o rețea uriașă de corupție.

Vineri pana Miercuri 18:30; 21:00; Joi 21:00

Regia: Julien Herve

Cu: Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud

Gen Film: Comedie

Durată: 92 min

Rating: AP 12

Comedia regizată de Julien Hervé spune povestea familiei aristocrate Bouvier-Sauvage. După ce fiica soților Sauvage se îndrăgostește de fiul unui dealer de mașini Peugeot și își anunță intenția de-a se căsători, familia ei se opune vehement.

Vineri pana Joi 19:20

Regia: Tudor Petremarin

Cu: Ștefan Iancu, Karina Jianu, Dragoș Prundeanu, Ana Toda

Gen Film: Comedie

Durată: 115 min

Rating: N 15

Pentru a-și îndeplini visele, patru adolescenți decid să facă bani vânzând online subiectele de la bacalaureat. Sofi vrea să strângă bani pentru a-și plăti facultatea în Elveția, Alex vrea să își construiască propriul studio de înregistrări, Amalia vrea să își impresioneze tatăl senator, iar Tomiță vrea o aventură. Totul merge bine până când toți sunt forțați să înfrunte realitatea și să suporte consecințele.

Vineri pana Joi 18:10

The Colors Within / Culorile sufletului

Regia: Naoko Yamada

Cu: Taisei Kido, Sayu Suzukawa, Akari Takaishi, Yasuko

Gen Film: Animatie, Drama, Muzica

Durată: 106 min

Rating: AG

Totsuko e o fată specială, care poate vedea „culorile” interioare ale oamenilor. Totsuko cântă într-o trupă împreună cu doi prieteni, alături de care găsește puterea de a înfrunta provocările vieții și de a porni pe drumul autocunoașterii prin artă. Noul film al regizoarei Naoko Yamada explorează emoțiile, conexiunea umană și puterea muzicii.

Vineri pana Joi 15:50

The Nutcracker and the Magic Flute / Spărgătorul de nuci și flautul fermecat