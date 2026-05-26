Concediu medical 2026 | Cine beneficiază de plata primei zile de la 1 iunie. Excepții

Prima zi de concediu medical va fi plătită de la 1 iunie 2026, doar pentru anumite categorii de angajați. După lungi dezbateri, s-a luat decizia ca acești pacienți să fie exceptați de la lege, pentru că au fost situații în care angajații au avut de ales între a merge la muncă bolnavi sau a merge la medic.

Concediul medical va fi plătit încă din prima zi pentru pacienții cu boli cronice, cei aflați în programele naționale de sănătate, cei care au nevoie de internare de o zi pentru anumite investigații sau analize, dar și cei care au cu adevărat urgențe.

În cazul celorlalte concedii medicale, se va scădea o zi de la plata acestora, indiferent că sunt acordate pentru un episod de boală sau pentru complicații apărute în urma acesteia, indiferent de numărul de certificate medicale eliberate de medic, dacă perioada este fără întrerupere.

De exemplu, dacă un angajat primește trei zile de concediu medical pentru o boală, nu se vindecă, iar mai apoi medicul de familie îi prelungește concediul medical, vorbim deja despre două certificate medicale. Dacă perioada este fără întrerupere, se va scădea doar o zi de la plată.

Sunt exceptați de la regulă însă pacienții oncologici și cei aflați în concedii de maternitate.

Acordarea concediilor medicale a devenit mult mai strictă încă de anul trecut, când autoritățile au constatat că mult prea mulți angajați beneficiau de zile libere folosind aceste concedii medicale și, culmea, toți se îmbolnăveau spre sfârșit de săptămână, joi și vineri.

Numai într-un singur an, în 2024, de exemplu, au fost acordate peste 2,2 milioane de concedii medicale, iar după ce Ministerul Sănătății a început controalele în cabinetele medicilor de familie, numărul acestora a scăzut cu 200.000 în doar trei luni.

