31 mai – 1 iunie 2026 | Festivalul Cireșelor – Fiii Satului 2026, la Găbud: Muzică și jocuri populare, bucate alese și cele mai gustoase cireșe

Festivalul Cireșelor – Fiii Satului va avea loc de Rusalii, în perioada 31 mai – 1 iunie 2026, în satul Găbud. Vă așteaptă două zile cu jocuri populare, porturi tradiționale, bucate alese și, bineînțeles, cele mai gustoase cireșe din zonă.

Satul Găbud din județul Alba, prin implicarea lui Alexandru Bărăștean, în colaborare cu Asociația Zestrea Găbudeană, vă invită cu drag la două zile de sărbătoare, cântec și voie bună, în prima și a doua zi de Rusalii – 31 mai și 1 iunie 2026!

Pe scena festivalului vor urca nume cunoscute ale muzicii populare românești, alături de ansambluri de dansuri populare, într-un spectacol cu tradiție. Atmosfera evenimentului va fi întreținută de îndrăgitul moderator Mihai Nașca.

În prima zi, publicul se va bucura de recitalurile a peste 30 de artiști îndrăgiți ai muzicii populare, printre care: Nicoleta Voica, Ionuț Fulea, Alexandru Bărăștean, Cătălin Hașa, Florin Gherman, Mădălina Mureșan, Sînziana Ștefan, Georgiana Necșa și mulți alții!

În cea de-a doua zi, scena va aparține tinerelor talente – mici și mari – care vor aduce în fața publicului cântec autentic, joc tradițional și multă bucurie, cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Copilului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI