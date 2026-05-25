31 mai – 1 iunie 2026 | Festivalul Cireșelor – Fiii Satului 2026, la Găbud: Muzică și jocuri populare, bucate alese și cele mai gustoase cireșe

Ioana Oprean

Festivalul Cireșelor – Fiii Satului va avea loc de Rusalii, în perioada 31 mai – 1 iunie 2026, în satul Găbud. Vă așteaptă două zile cu jocuri populare, porturi tradiționale, bucate alese și, bineînțeles, cele mai gustoase cireșe din zonă.

Satul Găbud din județul Alba, prin implicarea lui Alexandru Bărăștean, în colaborare cu Asociația Zestrea Găbudeană, vă invită cu drag la două zile de sărbătoare, cântec și voie bună, în prima și a doua zi de Rusalii – 31 mai și 1 iunie 2026!

Pe scena festivalului vor urca nume cunoscute ale muzicii populare românești, alături de ansambluri de dansuri populare, într-un spectacol cu tradiție. Atmosfera evenimentului va fi întreținută de îndrăgitul moderator Mihai Nașca.

În prima zi, publicul se va bucura de recitalurile a peste 30 de artiști îndrăgiți ai muzicii populare, printre care: Nicoleta Voica, Ionuț Fulea, Alexandru Bărăștean, Cătălin Hașa, Florin Gherman, Mădălina Mureșan, Sînziana Ștefan, Georgiana Necșa și mulți alții!

În cea de-a doua zi, scena va aparține tinerelor talente – mici și mari – care vor aduce în fața publicului cântec autentic, joc tradițional și multă bucurie, cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Copilului.

Parteneriat extins între Consiliul Județean Alba și autoritățile din Cugir pentru realizarea Centrului multicultural Dr. Ioan Mihu

Parteneriat extins între Consiliul Județean Alba și autoritățile din Cugir pentru realizarea Centrului multicultural Dr. Ioan Mihu Un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT – Orașul Cugir prin Consiliul local al orașului Cugir pentru realizarea în comun a Proiectului tehnic […]

FOTO | Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open" la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie"

Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie” Cosmin Gheoghiu este primul campion din istoria „Alba Mall Open” la table. Acesta a ocupat Locul I și a câștigat marele premiu de 1.000 de euro. „După două zile intense de competiție, emoții și strategie, prima ediție […]

FOTO | Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026

Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026 Sâmbătă seară, Alba Iulia a vibrat prin cultură și istorie. Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican au devenit locurile preferate de întâlnire pentru mii de localnici și turiști, în cadrul evenimentului […]

