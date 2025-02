Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Martin Campbell

Cu: Daisy Ridley, Clive Owen, Flavia Watson, Rufus Jones

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 101 min

Rating: AP 12

Un grup de activiști radicali condus de Marcus, un lider autoritar, ia ostatici 300 de invitați ai unui important eveniment, iar un extremist le deturnează planul cu viziunea sa anarhistă, punând în pericol viețile tuturor. Salvarea pare imposibilă, însă Joey, o tânără cu experiență militară angajată ca spălătoare de geamuri, încearcă să le deturneze atentatul, mai ales că în clădire se află și fratele ei cu nevoi speciale pe care care vrea să-l protejeze, iar inspectoarea de poliție care preia operațiunile de negociere pare să-i acorde o mare încredere.

Joi 21:30

Regia: Alexandre Charlot, Franck Magnier

Cu: Audran Cattin, Kad Merad, Clovis Cornillac, Isabelle Carré, Jade Pedri

Gen Film: Comedie

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Ce faci când fiul tău afemeiat și arogant amenință să-ți ruineze imperiul hotelier de lux cu petrecerile sale exagerate? Evident, te străduiești să îl înveți puțină umilință. Așa că angajezi un regizor de film pentru a construi un sat autentic din secolul al XVIII-lea, îl umpli cu actori și camere de supraveghere, iar apoi îți droghezi fiul, îl răpești și îl arunci în sat, astfel încât să creadă că a călătorit în timp și că viața lui este acum cea a unui țăran.

Joi 21:15

The Monkey / The Monkey: Blestemul Avanpremiera

Regia: Osgood Perkins

Cu: Theo James, Osgood Perkins, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

O serie de morți violente începe după ce frații gemeni Bill și Hal găsesc în podul casei vechea maimuță de jucărie a tatălui lor. Cei doi decid să arunce jucăria și să-și vadă de viețile lor, îndepărtându-se de-a lungul anilor unul de celălalt.

Joi 19:00

Regia: Bong Joon Ho

Cu: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie, Steven Yeun

Gen Film: Aventuri, Comedie, Fantastic, SF

Durată: 144 min

Rating: AP 12

Un erou improbabil, Mickey Barnes (Robert Pattinson) se trezește în situația extraordinară de a lucra pentru un angajator care îi cere angajamentul suprem față de job… să moară pentru a-și câștiga existența.

Adaptat după un roman semnat de Edward Ashton și scris, produs și regizat de Bong Joon Ho (Parazit, Expresul zăpezii), lungmetrajul spune povestea lui Mickey 17, un angajat din categoria consumabilelor, care se află într-o misiune de colonizare a lumii înghețate Niflheim. După ce o iterație moare, corpul i se regenereaza păstrând o mare parte din amintiri intacte.

Joi 21:00

Regia: Gints Zilbalodis

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 89 min

Rating: AG

Flow este o pisică singuratică, a cărei viață se desfășoară liniștit în pădure. Lumea în care trăiește se apropie de sfârșit, iar casa îi este distrusă de un potop. Flow este nevoită să își caute refugiul pe o barcă, alături de alte animale.

În ciuda diferențelor evidente dintre ele, vor forma o echipă imbatabilă, în timp ce barca solitară navighează prin peisaje mistice inundate, iar animăluțele trec prin diferite provocări și pericole pentru a se adapta acestei noi lumi.

Dublat: Sambata, Duminica 12:50

Regia: Daniel Burcea

Cu: Victor Bucur, Marius Burcea, Daniel Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 48 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Celebra poveste a lui Pinocchio este cunoscuta si iubita de copiii din intreaga lume. Micii spectatori sunt invitati sa redescopere povestea scrisa de Carlo Collodi, intr-un spectacol muzical cu papusi si marionete, antrenant si educativ.

Duminica 11:30

Regia: Adrian Tapciuc

Cu: Cătălin Bordea, Dorian Popa, Loredana Groza, Radu Bucălae, Mira, Doina Teodoru, Adrian Titieni, Drăcea

Gen Film: Comedie

Durată: 105 min

Rating: AP 12

Mentorii urmărește povestea lui Johnny Baltă, un tânăr imatur și viitor moștenitor al unui imperiu financiar imens, deținut de tatăl său, Dorin Baltă. Nemulțumit de comportamentul superficial al fiului său, Dorin decide să-l dea afară din casă după un accident de mașină și îi cere să dovedească în șase luni că poate deveni un adult responsabil. Johnny, cu ajutorul surorii sale Magda, recurge la mentoratul celor mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. De aici, lucrurile iau o întorsătură neașteptată…

Vineri pana Miercuri 19:20; 21:30

Joi 19:20

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie / Ziua în care Pământul a facut Bum! Un film Looney Tunes