Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 26 iunie – 2 iulie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Invite / Invitația vecinilor Avanpremiera

Regia: Olivia Wilde

Cu: Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde, Penélope Cruz

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 108 min

Rating: AP 12

Bazat pe filmul lui Cesc Gay: „Sentimental”, The Invite, în regia Oliviei Wilde, spune povestea a două cupluri care explorează complexitatea relațiilor din zilele noastre. Ce poate merge prost la o simplă cină între vecini? Absolut totul!

Miercuri, Joi 19:00

The Last Viking / Ultimul viking

Regia: Anders Thomas Jensen

Cu: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Sofie Gråbøl, Lars Ranthe

Gen Film: Comedie, Crima, Drama

Durată: 116 min

Rating: N 15

Proaspăt ieșit din închisoare după 20 de ani, Anker e hotărât să recupereze banii pe care i-a furat. Însă fratele și complicele său, Manfred (Mads Mikkelsen), suferă de o tulburare de identitate disociativă: acum se crede John Lennon, iar John nu își amintește unde a îngropat Manfred banii.

Vineri pana Joi 21:15

De capul nostru

Regia: Tudor Cristian Jurgiu

Cu: Denisa Vrajă, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu

Gen Film: Drama

Durată: 94 min

Rating: AP 12

Într-un mic oraș din România, un grup de adolescenți învață să se descurce fără părinții lor plecați în străinătate. Forțați să devină adulți prea devreme, își construiesc propria familie într-o încercare disperată de a umple golul. În centrul lor e Flavia, o tânără puternică, obișnuită să își ascundă emoțiile în spatele sarcasmului, dar pe care grija pentru ceilalți o va face să descopere un nou sens.

Vineri pana Marti 19:10

Miercuri, Joi 17:00

Supergirl 3D / VIP 3D

Regia: Craig Gillespie

Cu: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Krumholtz, Emily Beecham

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Cea mai nouă aventură DC Studios, „Supergirl” o aduce, din vară, pe marile ecrane din toată lumea, pe Milly Alcock în dublu rol ca Supergirl/ Kara Zor-El. Filmul este regizat de Craig Gillespie, după un scenariu de Ana Nogueira.

Când un adversar neașteptat și nemilos lovește foarte aproape de casă, Kara/ Supergirl face echipă cu un personaj imprevizibil și pornesc împreună într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății.

3D: Vineri pana Joi 19:20; 21:30

3D VIP: Vineri pana Joi 16:40; 21:00

Obsession / Obsesia

Regia: Curry Barker

Cu: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter

Gen Film: Horror, Romantic, Thriller, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: N 15

După ce rupe o crenguță din misterioasa „Salcie a unei singure dorințe” ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru.

Vineri pana Joi 18:50

Minions & Monsters / Minionii și monștrii 3D

Regia: Pierre Coffin

Cu: Pierre Coffin

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

După succesul celei mai amuzante comedii a verii lui 2024, „Sunt un mic ticălos 4”, Illumination își extinde universul animat plin de veselie cu un nou capitol nebunesc, cu personaje complet noi, din cea mai mare franciză animată globală din istorie: „Minionii și Monștrii”.

Aceasta este povestea gălăgioasă, absurdă și absolut adevărată despre cum au cucerit Minionii Hollywoodul, au devenit staruri de cinema, au pierdut totul, au dezlănțuit monștri asupra lumii și apoi s-au unit ca să salveze planeta de haosul pe care tot ei îl provocaseră.

Dublat: Vineri pana Joi 11:10; 13:00

Dublat VIP: Vineri pana Joi 14:35

Subtitrat: Vineri pana Joi 14:50

Toy Story 5 / Povestea jucăriilor 5 3D / VIP 3D

Regia: Andrew Stanton

Cu: Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 90 min

Rating: AG

Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii își văd rolurile puse la grea încercare atunci când se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie. „Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit.” – aceasta este deviza lor. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? „Vremurile poate se schimbă, însă prietenii sunt pentru totdeauna.” Vremea jucăriilor… oare este pe punctul să apună?

3D Dublat: Vineri pana Marti 11:20; 15:10

Miercuri, Joi 12:50

3D VIP Dublat: Vineri pana Joi 12:30

Disclosure Day / Ziua adevărului VIP 2D

Regia: Steven Spielberg

Cu: Josh O’Connor, Eve Hewson, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell

Gen Film: SF

Durată: 145 min

Rating: N 15

Dacă ai afla că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta asta, ți-ar dovedi-o, te-ar speria? Vara asta, adevărul aparține celor opt miliarde de oameni. Ne apropiem de… Ziua adevărului.

Vineri pana Joi 16:25

Scary Movie 6 / Comedie de groază

Regia: Michael Tiddes

Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 95 min

Rating: N 15

Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.

Vineri pana Marti 17:15

Miercuri, Joi 15:00

The Desert Child / Copilul deșertului

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Kev Adams, Adrianna Gradziel, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Neige de Maistre, Moun Ghazali

Gen Film: Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Tânăra Sun publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei: incredibila poveste a lui Hadara, un copil nomad pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când Sun este invitată să viziteze Sahara, își dă seama că Hadara este poate mai mult decât o simplă poveste de adormit copiii.

Dublat: Vineri pana Marti 13:20

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE