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Foto | Mihaela Mih-Dehelean, pregătiri intense pentru Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Puterea mea nu vine doar din mine. Vine din oamenii care mă iubesc. Vine din mama mea. Vine din locurile acestea. Vine din moții mei”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 21 de ore

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Mihaela Mih-Dehelean, pregătiri intense pentru Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Puterea mea nu vine doar din mine. Vine din oamenii care mă iubesc. Vine din mama mea. Vine din locurile acestea. Vine din moții mei”

Mihaela Mih-Dehelean se pregătește intens în această perioadă pentru ediția 2026 a Campionatului Mondial IFBB de Culturism și Fitness. Sportiva originară din Munții Apuseni a mărturisit, într-un mesaj cu puternică încărcătură emoțională publicat în mediul online că puterea sa vine și din locurile natale, „din moții mei”.

„Astăzi m-am întors în locurile mele natale, în inima Munților Apuseni, în capitala Țării Moților, Cîmpeni, aproape de mama mea și de moții mei. Sunt în pregătire de Campionat Mondial, cu sufletul aproape de casă, cu România în inimă și cu ochii ațintiți spre cel mai mare obiectiv.

Și, pentru câteva clipe, am uitat de oboseală, de presiune, de toate greutățile drumului. Am simțit că nu sunt singură. Mi-am dat seama că puterea mea nu vine doar din mine. Vine din oamenii care mă iubesc. Vine din mama mea. Vine din locurile acestea. Vine din moții mei. Vine din rădăcinile mele.

Poate că lumea va vedea doar momentul în care voi păși la Campionatul Mondial. Dar eu voi ști că, în spatele acelui moment, vor fi toate lacrimile, toate sacrificiile și toată iubirea primită acasă. Și dacă într-o zi voi ajunge acolo unde mi-am dorit, voi privi înapoi și voi spune: „Am reușit pentru că nu am uitat niciodată de unde am plecat.”

Pentru mama mea. Pentru moții mei. Pentru locurile care m-au făcut omul de astăzi. Pentru visul meu. De aici îmi iau puterea. Și cu această putere voi merge până la capăt.

Hai, România!”, a scris Mihaela Mih-dehelean sâmbătă, 8 august 2026, pe contul personal de Facebook.

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