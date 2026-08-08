România, excedent în producția de energie la ora 21.00: Energia eoliană salvează sistemul energetic național!
România, excedent în producția de energie la ora 21.00: Energia eoliană salvează sistemul energetic național!
România înregistra sâmbătă, 8 august 2026, la ora 21.00, excedent în producția de energia.
Vestea este extraordinară în contextul crizei energetice cu care s-a confruntat țara noastră în ultima perioadă.
Sâmbătă, 8 august 2026, la ora 21.o0, se înregistra un excedent de 416 MW. Practic consumul era de 6.554 MW, iar producția de 6.970 MV.
Energia eoliană a înregistrat un record, producția fiind de 2.446 MW, adică 35,10% din totalul energiei produse în România.
Din cauza debitelor mici ale râurilor, în special al fluviului Dunărea, România se confruntă cu o scădere a producției de energiei pe hidro. În plus, situația de pe Dunăre, care are un debit foarte scăzut, a dus la închiderea reactorului nuclear numărul de la Cernavodă, existând pericolul să fie închis și cel de-al doilea reactor.
Autoritățile au recurs la o soluție fără precedent pentru a menține în funcțiune Reactorul 2 al centralei nucleare. Patru barje încărcate cu piatră sunt scufundate pe Brațul Bala al Dunării, într-o operațiune menită să redirecționeze o parte din debit către zona centralei.
Măsura vine după ce nivelul Dunării a coborât dramatic, pe fondul secetei și al temperaturilor extreme. Reactorul 1 a fost deja oprit controlat din cauza condițiilor hidrologice, iar funcționarea Reactorului 2 este pusă la rândul său sub semnul întrebării.
Primele două barje au fost scufundate, iar operațiunea pentru celelalte continuă. Autoritățile încearcă astfel să creeze un baraj artificial care să schimbe circulația apei și să asigure suficient debit pentru sistemul de răcire al centralei. Specialiștii avertizează însă că intervenția nu rezolvă problema secetei, ci doar poate câștiga câteva zile de funcționare.
Miza este uriașă pentru sistemul energetic național. Cele două reactoare de la Cernavodă asigură în mod normal aproximativ o cincime din producția de electricitate a României, iar pierderea și a celui de-al doilea reactor ar pune o presiune suplimentară pe producția internă și pe importurile de energie.
sursa foto: Transelectrica – Sistemul Energetic Național în timp real
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