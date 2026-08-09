Foto | Bronz pentru Blaj la Campionatul Național U16 de volei pe nisip: Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, pe podium la Arad
Bronz pentru Blaj la Campionatul Național U16 de volei pe nisip: Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, pe podium la Arad
Performanță frumoasă pentru voleiul juvenil din Blaj: Perechea formată din Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, reprezentând ACS Atomic Blaj, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Național U16 de volei pe nisip, competiție desfășurată la Arad.
Cele două sportive, eleve ale Colegiului Național „Inochentie Micu Clian” Blaj, au reușit să urce pe podiumul unei competiții naționale în care fiecare meci a însemnat o nouă provocare, iar jocul pe nisip a solicitat nu doar calități tehnice, ci și rezistență fizică, concentrare și capacitatea de a se adapta rapid la condițiile de joc.
Turneul național U16 de la Arad s-a desfășurat în perioada 7–8 august 2026, pe terenurile amenajate în cadrul bazei sportive de pe malul Mureșului. Evenimentul a adus în prim-plan tinerele talente ale voleiului pe plajă din România și a reprezentat una dintre competițiile importante ale calendarului juvenil din această perioadă.
O medalie care confirmă munca de la Atomic Blaj
Pentru Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, medalia de bronz reprezintă o nouă confirmare a progresului făcut în ultimii ani. Cele două sportive sunt cunoscute și din activitatea de volei în sală, fiind componente ale grupării Atomic Blaj, club care investește constant în formarea și promovarea tinerelor jucătoare.
Ilinca Iuga și Andreea Pripon se află de mai mulți ani în cadrul proiectului juvenil al clubului blăjean. Cele două apar împreună încă din perioada minivoleiului, când Atomic Blaj participa în competițiile naționale de juniori.
Evoluția lor confirmă, astfel, avantajele unui parcurs sportiv construit pe termen lung. În primăvara acestui an, ambele jucătoare au făcut parte din formația Atomic Blaj care a obținut calificarea la turneul final al Ligii a II-a Under 17, cu maximum de puncte.
Performanța de la Arad vine într-un moment foarte bun pentru clubul din „Mica Romă”, care traversează un sezon remarcabil la nivel juvenil. În luna mai 2026, Atomic Blaj a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 fără înfrângere, după cinci victorii consecutive. În lotul formației campioane s-au aflat și Ilinca Iuga și Andreea Pripon.
Experiența din sală, transferată pe nisip
Voleiul pe plajă reprezintă o disciplină cu particularități aparte față de voleiul tradițional. Într-o echipă de doar două jucătoare, fiecare sportivă trebuie să acopere o suprafață mare de teren și să fie implicată permanent atât în faza ofensivă, cât și în apărare.
Nisipul schimbă ritmul jocului, deplasarea este mai dificilă, iar condițiile exterioare — căldura, vântul și lumina — pot influența desfășurarea partidelor. În acest context, rezultatul obținut de perechea blăjeană la Arad evidențiază capacitatea celor două sportive de a-și adapta jocul și de a lupta pentru fiecare minge.
Mai mult, participarea la competițiile de volei pe plajă completează pregătirea sportivelor pentru voleiul în sală. Experiența acumulată pe nisip poate contribui la dezvoltarea tehnicii individuale, a mobilității, a reacției și a responsabilității în joc.
Atomic Blaj, rezultate care confirmă investiția în juniori
Medalia de la Arad se înscrie într-o serie mai largă de rezultate obținute de sportivele clubului blăjean. Atomic Blaj a ajuns în ultimii ani constant în fazele superioare ale competițiilor juvenile, atât în voleiul de sală, cât și în voleiul pe plajă.
Clubul are și experiență în competițiile naționale de beach-volley, fiind prezent în mod constant cu echipe la diferite categorii de vârstă. În palmaresul recent se regăsesc clasări pe podium la Campionatele Naționale de volei pe plajă U15 și U16.
sursa foto: Atomic Blaj
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar
România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar Echipa masculină Under 17 a României a cucerit medaliile de bronz la Campionatul Balcanic de volei, printre protagoniștii reprezentativei tricolore regăsindu-se blăjenii Andrei Șuteu și Tudor Bălău. Citește și: Veste extraordinară! Blăjenii Andrei Șuteu și […]
Amical de gală: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii vicecampioanei României
Amical de gală pentru divizionara terță: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii „șepcilor roșii” Amical de gală: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august, la ora 17.30. Prim-divizionara întâlnește formația de Liga 3 pregătită de Lucian Itu. Citește și: Foto: „U” Cluj, eliminată de Dinamo Kiev în preliminariile Europa League […]
Video | Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat
Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat La doar un pas de podium a încheiat participarea la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat, Florin Lupaș, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia. Acesta a luat startul în probă duminică, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh
Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi...
Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România
Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România Fondurile de pensii...
Știrea Zilei
Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie
Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie Programul...
VIDEO | O tânără din Apuseni păstrează vie rețeta balmoșului din zona sa, preparatul care decidea odinioară soarta pețitului: „În funcție de cât de bun era balmoșul, rămânea să meargă și la a doua întâlnire sau nu”
Cristina Pașca păstrează vie rețeta balmoșului din Apuseni, preparatul care decidea odinioară soarta pețitului: „În funcție de cât de bun...
Curier Județean
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava Prezența...
Update Foto | Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului
Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului Un accident rutier...
Politică Administrație
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
Opinii Comentarii
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...