Foto | Bronz pentru Blaj la Campionatul Național U16 de volei pe nisip: Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, pe podium la Arad

Bronz pentru Blaj la Campionatul Național U16 de volei pe nisip: Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, pe podium la Arad

Performanță frumoasă pentru voleiul juvenil din Blaj: Perechea formată din Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, reprezentând ACS Atomic Blaj, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Național U16 de volei pe nisip, competiție desfășurată la Arad.

Cele două sportive, eleve ale Colegiului Național „Inochentie Micu Clian” Blaj, au reușit să urce pe podiumul unei competiții naționale în care fiecare meci a însemnat o nouă provocare, iar jocul pe nisip a solicitat nu doar calități tehnice, ci și rezistență fizică, concentrare și capacitatea de a se adapta rapid la condițiile de joc.

Turneul național U16 de la Arad s-a desfășurat în perioada 7–8 august 2026, pe terenurile amenajate în cadrul bazei sportive de pe malul Mureșului. Evenimentul a adus în prim-plan tinerele talente ale voleiului pe plajă din România și a reprezentat una dintre competițiile importante ale calendarului juvenil din această perioadă.

O medalie care confirmă munca de la Atomic Blaj

Pentru Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, medalia de bronz reprezintă o nouă confirmare a progresului făcut în ultimii ani. Cele două sportive sunt cunoscute și din activitatea de volei în sală, fiind componente ale grupării Atomic Blaj, club care investește constant în formarea și promovarea tinerelor jucătoare.

Ilinca Iuga și Andreea Pripon se află de mai mulți ani în cadrul proiectului juvenil al clubului blăjean. Cele două apar împreună încă din perioada minivoleiului, când Atomic Blaj participa în competițiile naționale de juniori.

Evoluția lor confirmă, astfel, avantajele unui parcurs sportiv construit pe termen lung. În primăvara acestui an, ambele jucătoare au făcut parte din formația Atomic Blaj care a obținut calificarea la turneul final al Ligii a II-a Under 17, cu maximum de puncte.

Performanța de la Arad vine într-un moment foarte bun pentru clubul din „Mica Romă”, care traversează un sezon remarcabil la nivel juvenil. În luna mai 2026, Atomic Blaj a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 fără înfrângere, după cinci victorii consecutive. În lotul formației campioane s-au aflat și Ilinca Iuga și Andreea Pripon.

Experiența din sală, transferată pe nisip

Voleiul pe plajă reprezintă o disciplină cu particularități aparte față de voleiul tradițional. Într-o echipă de doar două jucătoare, fiecare sportivă trebuie să acopere o suprafață mare de teren și să fie implicată permanent atât în faza ofensivă, cât și în apărare.

Nisipul schimbă ritmul jocului, deplasarea este mai dificilă, iar condițiile exterioare — căldura, vântul și lumina — pot influența desfășurarea partidelor. În acest context, rezultatul obținut de perechea blăjeană la Arad evidențiază capacitatea celor două sportive de a-și adapta jocul și de a lupta pentru fiecare minge.

Mai mult, participarea la competițiile de volei pe plajă completează pregătirea sportivelor pentru voleiul în sală. Experiența acumulată pe nisip poate contribui la dezvoltarea tehnicii individuale, a mobilității, a reacției și a responsabilității în joc.

Atomic Blaj, rezultate care confirmă investiția în juniori

Medalia de la Arad se înscrie într-o serie mai largă de rezultate obținute de sportivele clubului blăjean. Atomic Blaj a ajuns în ultimii ani constant în fazele superioare ale competițiilor juvenile, atât în voleiul de sală, cât și în voleiul pe plajă.

Clubul are și experiență în competițiile naționale de beach-volley, fiind prezent în mod constant cu echipe la diferite categorii de vârstă. În palmaresul recent se regăsesc clasări pe podium la Campionatele Naționale de volei pe plajă U15 și U16.

sursa foto: Atomic Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal