10-12 august 2026 | Caniculă și temperaturi de până la 38 de grade în următoarele zile în România: Meteorologii avertizează asupra disconfortului termic

Caniculă și temperaturi de până la 38 de grade în următoarele zile în România: Meteorologii avertizează asupra disconfortului termic

România se va confrunta, în perioada 10–12 august, cu un episod de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, în special în regiunile vestice, sudice și sud-vestice. Administrația Națională de Meteorologie avertizează și asupra accentuării disconfortului termic, precum și asupra apariției nopților tropicale în anumite zone.

O informarea meteorologică pe această temă este valabilă în intervalul 10 august 2026, ora 10:00 – 12 august 2026, ora 21:00.

Luni, temperaturi ridicate în vestul țării

În prima zi a intervalului, luni, 10 august 2026, vremea va deveni caniculară în vestul țării. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 30 și 36 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Marți, cea mai fierbinte zi

Marți, 11 august 2026, valul de căldură se va extinde. Canicula și temperaturile deosebit de ridicate vor afecta vestul și nord-vestul țării, sudul, dar și, pe arii restrânse, alte regiuni.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest, unde temperaturile maxime pot ajunge la 37–38 de grade Celsius.

Tot marți, disconfortul termic se va accentua în special în zonele de câmpie, unde ITU va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Căldura se menține și miercuri

Miercuri, 12 august 2026, temperaturile ridicate vor persista local în sud-sud-vestul țării. Maximele se vor menține la valori ridicate, iar în sudul teritoriului, pe arii restrânse, indicele temperatură-umezeală va atinge sau depăși pragul critic.

Pe timpul nopții, în anumite zone din vestul și sudul țării, se vor înregistra nopți tropicale, caracterizate prin temperaturi minime de cel puțin 20 de grade. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt prognozate în Dealurile de Vest și pe litoral, unde minimele pot ajunge la 22–23 de grade Celsius.

Meteorologii recomandă populației să acorde o atenție sporită perioadelor cu temperaturi extreme și disconfort termic ridicat și să urmărească actualizările prognozelor și avertizărilor meteorologice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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