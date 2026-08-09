ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 9 august. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 9 august 2026 și organizează concursuri în perioada următoare. Pentru ocuparea posturilor, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe specifice.

Spitalul Municipal Aiud

Spitalul Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post unic vacant, funcție contractuală de conducere, cu studii superioare, de șef serviciu în cadrul Serviciului RUNOS Juridic Administrativ.

Condiții specifice de participare:

*diplomă de licență în specialitatea serviciului (juridic, economic);

*minimum 2 ani vechime în specialitate.

Concursul pentru ocuparea postului unic vacant de șef serviciu constă în următoarele etape:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) proba de interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS Juridic Administrativ al Spitalului Municipal Aiud, la telefon 0258 861 816, interior 192.

Școala Gimnazială Câmpeni

Școala Gimnazială Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, str. Moților nr. 29, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual:

1. Nivelul postului: execuție.

2. Denumirea postului: bibliotecar, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post, cu 0,5 normă.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior, secția de biblioteconomie.

2. Vechime în muncă: minimum 7 ani.

3. Alte condiții:

*cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, baze de date), cu atestat profesional;

*abilități de comunicare în limba engleză, demonstrate prin atestat sau diplomă recunoscute de Ministerul Educației;

*abilități de utilizare a aplicațiilor AI/digitale dedicate sprijinirii procesului de cercetare, cu certificat de absolvire a unui program/curs;

*abilități de căutare și regăsire a informațiilor în bazele de date științifice internaționale;

*cunoștințe și abilități de lucru în evidența, organizarea și reflectarea colecțiilor în cataloagele tradiționale și online.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul instituției. Informații la telefon 0358 401 857 sau la sediul instituției. Termenul de depunere a dosarelor este 17.08.2026, ora 15:00, la sediul instituției.

Colegiul Național Bethlen Gábor Aiud

Colegiul Național Bethlen Gábor Aiud organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual:

1. Nivelul postului: execuție.

2. Denumirea postului: bucătar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la cantina colegiului.

3. Gradul/treapta profesională: debutant.

4. Numărul de posturi: 1.

5. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): nu este cazul.

6. Vechimea în muncă: nu este cazul.

7. Nivelul studiilor: studii medii.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: medii/profesionale.

2. Perfecționări (specializări): certificat de calificare bucătar.

3. Vechime: nu se solicită.

Dosarele de concurs se depun la Aiud, str. Bethlen Gábor nr. 1, județul Alba, Compartimentul Resurse Umane. Persoană de contact: Szilagyi Aurora, e-mail: [email protected].

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud, cu sediul în strada Unirii nr. 10, localitatea Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

1. Denumirea postului: bucătar.

Numărul posturilor: 2 posturi vacante.

Nivelul postului: funcție de execuție.

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

Perioada: nedeterminată.

2. Denumirea postului: muncitor de întreținere.

Numărul posturilor: 1 post vacant.

Condiții specifice pentru postul de bucătar:

*studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

*perfecționări (specializări): certificat de calificare bucătar;

*vechime în specialitatea postului: 2 ani;

*disponibilitate de a soluționa și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhică, în limita competențelor profesionale;

*abilități pentru lucrul în echipă, comunicare și empatie;

*capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;

*disponibilitate pentru timp de lucru prelungit;

*seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol și atitudine pozitivă;

*calități psihice necesare: spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu și capacitate de comunicare;

*să nu aibă antecedente penale;

*să fie apt din punct de vedere medical;

*capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.

Condiții specifice pentru postul de muncitor de întreținere:

*studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

*vechime în muncă: 2 ani;

*permis de conducere categoria B;

*disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;

*abilități de muncă în echipă;

*deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă și tehnico-sanitare;

*deprinderi și abilități practice în exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;

*deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații;

*deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;

*seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol și atitudine pozitivă;

*calități psihice necesare: spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu și capacitate de comunicare;

*să nu aibă antecedente penale;

*să fie apt din punct de vedere medical;

*capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.

Dosarele de concurs se depun la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2, localitatea Aiud, str. Unirii nr. 10, județul Alba, Compartimentul Resurse Umane. Persoană de contact: secretar Domșa Simona, e-mail: [email protected].

Spitalul Municipal Blaj

Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea următorului post unic vacant: 1 (un) post de medic specialist în specialitatea oncologie, cu normă întreagă, 7 ore/zi, 35 de ore/săptămână, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Cabinetului de oncologie din Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal Blaj.

Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

*studii de specialitate: diplomă de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea oncologie;

*cerințe specifice: certificat de membru al Colegiului Medicilor, aviz de liberă practică și certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Dosarele de concurs pentru înscriere se depun la sediul unității, la Compartimentul RUNOS, conform calendarului de concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, telefon 0258 710 941, interior 197, e-mail: [email protected].

Liceul Tehnologic Sebeș – Grădinița Copiilor Voioși

Liceul Tehnologic Sebeș, structura Grădinița Copiilor Voioși, cu sediul în loc. Sebeș, str. Viilor nr. 2, jud. Alba, C.U.I. 7796350, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual:

1. Nivelul postului: execuție.

2. Denumirea postului: secretar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Secretariat.

3. Gradul/treapta profesională: II.

4. Numărul de posturi: 1.

5. Durata timpului de lucru: 8 ore/zi.

6. Vechimea în muncă: minimum 3 ani.

7. Nivelul studiilor: studii superioare.

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției contractuale sunt:

*absolvirea unei instituții de învățământ superior;

*perfecționări (specializări): cursuri sau studii în domeniul resurselor umane, dovedite cu acte de studii;

*cunoștințe de operare PC;

*cunoștințe de operare REGES ONLINE;

*cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;

*abilități de relaționare, comunicare și muncă în echipă;

*cunoștințe de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Access, precum și cunoștințe de utilizare a e-mailului, Google Docs și Google Forms;

*noțiuni de comunicare în relații publice;

*disponibilitate pentru timp de lucru prelungit;

*seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol și atitudine pozitivă;

*capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.

Vechimea în muncă necesară este de minimum 3 ani.

Dosarele de concurs se depun la loc. Sebeș, str. Viilor nr. 2, jud. Alba, Compartimentul Resurse Umane. Persoană de contact: Mihăuț Simona Maria, e-mail: [email protected].

Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia

Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia organizează concurs în data de 31.08.2026, ora 11:00, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de execuție:

– 1 post de șofer (microbuz școlar), pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi;

– 1 post de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi.

Condiții specifice de participare pentru postul de șofer:

*studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

*permis de conducere categoria D/D1;

*atestat valabil de transport persoane, eliberat de ARR;

*aviz psihologic;

*vechime în specialitate: minimum 1 an în transport persoane.

Concursul constă în probă scrisă și interviu.

Condiții specifice de participare pentru postul de îngrijitor:

*studii medii;

*vechime în specialitate: minimum 1 an;

*disponibilitate pentru program de lucru în ture (8 ore/zi).

Concursul constă în probă practică și interviu.

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 05.08.2026–18.08.2026, între orele 09:00–14:00, la secretariatul Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia.

Proba scrisă (șofer)/proba practică (îngrijitor) va avea loc în data de 31.08.2026, la sediul Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia.

Interviul va avea loc în data de 02.09.2026, la sediul Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia.

Școala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă

Școala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă, cu sediul în Valea Lungă, str. Victoriei nr. 102, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de șofer (microbuz școlar):

Denumirea postului: șofer.

Numărul posturilor: 1 post vacant, cu 1,00 normă.

Nivelul postului: funcție de execuție.

Compartiment/structură: Școala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă.

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

Perioada: nedeterminată.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

*studii medii atestate cu diplomă de absolvire;

*permis de conducere categoria B, C și D;

*atestat profesional pentru transportul rutier de persoane, în termen de valabilitate;

*cartelă tahograf electronică valabilă;

*vechime în muncă: minimum 3 ani.

Spitalul Orășenesc Cugir

Spitalul Orășenesc Cugir, cu sediul în Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual:

1. Nivelul postului: execuție.

2. Denumirea postului: biolog debutant, post unic vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Laborator Analize Medicale.

3. Gradul/treapta profesională: debutant.

4. Scopul principal al postului: efectuarea de analize medicale pentru pacienții spitalului.

5. Numărul de posturi: 1.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare.

2. Perfecționări (specializări): diplomă de licență în domeniul de studii biologie și studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență, cu durata de 2 ani, în domeniul biologiei.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel avansat.

4. Limbi străine cunoscute: nu se solicită.

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: meticulozitate, organizare, rezistență la suprasolicitare psihică.

6. Cerințe specifice: conform art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019.

7. Competență managerială: nu se solicită.

8. Vechime: nu se solicită.

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, Compartimentul Resurse Umane/alt departament. Telefon: 0786 225 608. Persoană de contact: Uritescu Cristian. E-mail: [email protected].

Direcția Regională de Statistică Alba

Direcția Regională de Statistică (DRS) Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 9, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, până la data de 30.06.2027, a unui post contractual de execuție vacant – Expert 1A, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână, în afara organigramei, necesar derulării Grantului Eurostat nr. 101250148 – 2025-RO-IFS2026 „Ancheta Structurală în Agricultură (ASA) 2026”.

Condiții specifice:

*studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii;

*vechime în specialitate: minimum 7 ani;

*cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul statisticii agriculturii;

*abilități în operarea pe PC desktop și tablete.

Abilități, calități și aptitudini necesare:

*integritate;

*atitudine pozitivă, proactivă;

*excelente calități de comunicare scrisă și verbală;

*capacitate de organizare și autodisciplină;

*promovarea unor înalte standarde etice și profesionale;

*persoană bine organizată;

*disponibilitate de a se deplasa în teren.

Dosarele de concurs vor fi depuse la secretariatul comisiei de concurs, în perioada 07.08.2026–20.08.2026, până la ora 16:30, la sediul DRS Alba.

Primăria Hopârta

Primăria Hopârta, localitatea Hopârta, str. Școlii nr. 159, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de execuție, vacant, din cadrul Compartimentului Transporturi, de șofer (deservire microbuz școlar), treaptă profesională I, nivelul studiilor medii, cu un timp de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.

Condiții specifice postului:

*studii medii atestate cu diplomă de absolvire;

*permis de conducere categoria B, C și D;

*atestat profesional pentru transportul rutier de persoane, în termen de valabilitate;

*cartelă tahograf electronică valabilă;

*vechime minimă în muncă: 3 ani.

Formularul de înscriere se găsește la sediul Primăriei Hopârta, la secretariat.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria Hopârta, comuna Hopârta, str. Școlii nr. 159, la Secretariat, telefon 0258 875 713, e-mail: [email protected]. Persoană de contact: Andonie Sanda-Gabriela, secretar cu atribuții în resurse umane.

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Primăriei Comunei Hopârta, în secțiunea „Anunțuri generale”, sau la sediul acesteia.

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