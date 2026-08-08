8 august 2026 | Cod Galben de vreme severă în Alba: Atenționare imediată de ploi, vânt, descărcări electrice și chiar grindină pentru mai multe localități, între care și Alba Iulia

Cod Galben de vreme severă în Alba: Atenționare imediată de ploi, descărcări electrice, vânt și chiar grindină pentru mai multe localități, între care și Alba Iulia

Administrația Națională de Meteorologie a emis în seara zilei de sâmbătă, 8 august 2026, o atenționare imediată Cod Galben de vreme severă pentru mai multe localități din județul Alba, între care și Alba Iulia.

Atenționarea este valabilă între orele 22.00 și 23.30.

Localitățile vizate: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Blaj, Zlatna, Ighiu, Săsciori, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Daia Română, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Șibot, Săliștea, Berghin, Almașu Mare, Gârbova, Roșia de Secaș, Câlnic, Cut, Blandiana, Ohaba, Doștat, Ceru-Băcăinți.

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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