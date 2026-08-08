Șofer de BMW, din Lancrăm, judecat pentru tentativă de omor: A provocat intenționat răsturnarea mașinii unui alt șofer, pe un drum din apropiere de Cugir

Tribunalul Alba a dispus începerea judecății în dosarul de tentativă de omor în care va fi judecat un bărbat de 36 de ani Lancrăm. Instanța a respins toate cererile și excepțiile formulate de inculpat, după ce acesta ar fi provocat intenționat răsturnarea mașinii unui alt șofer, pe un drum din apropiere de Cugir, în timp ce conducea un autoturism BMW.

Potrivit rechizitoriului, incidentul a avut loc pe 28 decembrie 2025, în jurul orei 13:00. Andrei Vasile B. conducea un BMW Seria 3 cu o viteză de minimum 100 km/h pe strada Principală din localitatea Vinerea, spre Cugir.

După ce a urmărit și ajuns din urmă autoturismul persoanei vătămate, un Volkswagen Golf, condus de asemenea cu viteză mare, bărbatul a inițiat o manevră de depășire prin stânga. În dreptul mașinii victimei, ar fi virat brusc spre dreapta, izbind cu putere autoturismul acesteia, ceea ce a dus la răsturnarea și rostogolirea Volkswagenului în afara părții carosabile.

Procurorii au reținut că, prin manevra descrisă, inculpatul a acceptat posibilitatea suprimării vieții victimei, fie prin impactul cu un obiect fix, fie prin proiectarea acesteia în afara autovehiculului. Ancheta a pornit de la infracțiunile de lovire și distrugere, fiind ulterior extinsă la tentativă de omor.

În camera preliminară, apărătorul ales al inculpatului a cerut, în principal, restituirea dosarului la parchet, invocând mai multe nereguli: procurorul nu s-ar fi pronunțat asupra unei cereri de clasare depuse anterior rechizitoriului, elementul material al infracțiunii ar fi descris generic, iar unele probe favorabile – un raport de expertiză auto potrivit căruia „evenimentul rutier nu putea fi evitat de niciunul dintre conducători” și alcoolemia victimei, de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat – nu ar fi fost analizate. În subsidiar, apărarea a cerut schimbarea încadrării juridice în distrugere sau vătămare corporală din culpă, susținând că victima nu ar fi suferit leziuni fizice, ci doar pagube materiale.

Reprezentantul Ministerului Public și avocatul din oficiu al victimei au cerut respingerea cererilor, arătând că rechizitoriul descrie clar fapta, iar criticile inculpatului țin de temeinicia acuzației, aspect ce excedează procedurii camerei preliminare.

Judecătorul a constatat că toate cele trei nereguli invocate sunt neîntemeiate. Cererea de clasare a fost înregistrată la parchet abia după emiterea rechizitoriului, astfel încât procurorul nu avea cum să se pronunțe asupra ei. Actul de sesizare indică explicit manevra imputată – virajul spre dreapta care a dus la impact – astfel încât inculpatul putea înțelege acuzația și formula apărări.

Iar analiza probelor invocate de apărare ține de temeinicia acuzației, aspect ce nu poate fi cenzurat în această etapă. Instanța a mai respins ca inadmisibile solicitările privind schimbarea încadrării juridice și completarea urmăririi penale, arătând că depășesc obiectul procedurii de cameră preliminară.

Andrei Vasile B., fără antecedente penale, a declarat în fața instanței că nu a avut intenția de a suprima viața persoanei vătămate și că a colaborat de la început cu anchetatorii. Încheierea a fost contestată de către bărbatul acuzat.

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