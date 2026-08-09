9 august 2026 | Recensământul rutier din România, o nouă etapă: Datele colectate vor sta la baza viitoarelor investiții în infrastructură

Duminică, 9 august 2026 este una dintre zilele prevăzute în calendarul Recensământului General de Circulație Rutieră, operațiune națională coordonată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN).

Acțiunea urmărește să ofere o imagine cât mai exactă asupra volumului și structurii traficului de pe drumurile României și să furnizeze date pentru viitoarele decizii privind infrastructura rutieră.

O zi de recensământ într-o perioadă cu trafic sezonier

Etapa din 9 august 2026 are o importanță aparte deoarece se desfășoară într-o zi de duminică, în plin sezon estival. Alegerea zilelor de măsurare nu este întâmplătoare: calendarul recensământului include zile lucrătoare, weekenduri și perioade caracterizate de variații sezoniere ale traficului, tocmai pentru ca datele obținute să poată surprinde cât mai bine comportamentul circulației pe parcursul anului.

Pe drumurile de interes național, numărătoarea din 9 august este programată în două intervale, 08:00–12:00 și 14:00–18:00, însumând opt ore de înregistrare. Pe drumurile de interes județean și comunal, monitorizarea este programată timp de 14 ore, între 06:00 și 20:00.

Traficul nu este oprit pentru efectuarea recensământului

Un aspect important pentru șoferi este că recensământul nu presupune oprirea autovehiculelor în trafic. CNAIR precizează că echipele de recenzori sunt amplasate în afara părții carosabile, astfel încât colectarea datelor să nu perturbe circulația. În paralel cu observațiile manuale sunt utilizate și sisteme automate de monitorizare.

Prin urmare, șoferii care circulă pe drumurile monitorizate în 9 august nu trebuie să facă o oprire specială și nici să interacționeze cu echipele de recensământ.

Ce se măsoară, de fapt

Recensământul nu înseamnă doar numărarea mașinilor care trec printr-un anumit punct. Datele colectate sunt destinate determinării intensității și structurii traficului, inclusiv în funcție de categoriile de vehicule, precum și urmăririi evoluției cererii de transport. Informațiile sunt apoi utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice și pentru fundamentarea proiectelor și investițiilor în infrastructură.

Cu alte cuvinte, o fotografie a traficului realizată într-o zi precum 9 august devine parte dintr-un set mai larg de observații, care permite autorităților să compare circulația între zile ale săptămânii, perioade ale anului și categorii de drumuri.

De ce contează măsurătorile din august

Datele din timpul verii sunt relevante în special pentru drumurile care preiau fluxuri turistice și pentru principalele axe de deplasare din țară. O zi de duminică din august poate surprinde un profil de trafic diferit de cel înregistrat într-o zi obișnuită de lucru: deplasări spre și dinspre destinații turistice, reveniri după weekend, trafic mai intens pe anumite coridoare și o structură diferită a vehiculelor.

Tocmai de aceea, recensământul este conceput ca o succesiune de măsurători, nu ca o singură numărătoare națională. Calendarul oficial include, între altele, etape în 21 și 27 aprilie, 10 și 20 mai, 24 iulie, 9 și 29 august, precum și în octombrie și noiembrie. Ziua de 20 mai reprezintă o excepție, când înregistrarea este programată timp de 24 de ore.

Ce rezultate pot fi așteptate

Datele colectate în 9 august 2026 nu reprezintă, în sine, un clasament definitiv al celor mai aglomerate drumuri din România. Ele trebuie centralizate și corelate cu celelalte etape ale recensământului.

Rezultatul urmărit este o bază de date care să permită autorităților să estimeze mai precis evoluția traficului și să fundamenteze decizii privind modernizarea și extinderea infrastructurii, întreținerea drumurilor, prioritizarea investițiilor și măsurile pentru creșterea siguranței rutiere.

Până la publicarea unor rezultate oficiale agregate pentru etapa din 9 august, nu poate fi afirmat în mod responsabil câte vehicule au fost înregistrate la nivel național sau care a fost, în această zi, cel mai circulat drum. Aceste valori trebuie să provină din centralizarea oficială a măsurătorilor, nu din estimări.

Recensământul continuă

Etapa din 9 august 2026 va fi urmată de o nouă rundă de monitorizare pe 29 august 2026, tot în cadrul programului național stabilit de CNAIR.

Ulterior sunt prevăzute alte sesiuni în 3 și 22 octombrie 2026 și 6 noiembrie 2026.

sursa foto: DRDP Timișoara (arhivă; cu rol ilustrativ)

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