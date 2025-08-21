Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 22 – 28 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Caught Stealing / Prins cu mâța-n sac Avanpremiera

Regia: Darren Aronofsky

Cu: Austin Butler, Vincent D’Onofrio, Zoë Kravitz, Liev Schreiber, Griffin Dunne

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Hank Thompson, un fost jucător de baseball, se trezește pe neașteptate implicat într-o luptă periculoasă pentru supraviețuire în lumea interlopă a New York-ului anilor ’90, fiind nevoit să navigheze într-o lume perfidă pe care nici nu și-a imaginat-o.

Joi 21:00

The Roses / Familia Rose Avanpremiera

Regia: Jay Roach

Cu: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samberg, Jamie Demetriou

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 105 min

Rating: N 15

Competitivitatea și resentimentele ascunse sub imaginea de cuplu perfect erup atunci când visurile în carieră ale soțului se prăbușesc.

Joi 21:30

Smurfs / Ștrumfii: Filmul Avanpremiera

Regia: Chris Miller

Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 92 min

Rating: AG

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

Dublat: Sambata, Duminica 14:35

Splitsville / Relații fără obligații

Regia: Michael Angelo Covino

Cu: Dakota Johnson, Adria Arjona, O.T. Fagbenle, David Castaneda, Nicholas Braun

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

După ce Ashely (Adria Arjona) îi cere să divorțeze, naivul Carey (Kyle Marvin) se refugiază pentru suport la prietenii lui, Julie (Dakota Johnson) și Paul (Michael Angelo Covino), un cuplu aparent foarte închegat și armonios. Aici, descoperă cu stupoare că secretul mariajului lor fericit stă în relațiile fără obligații pe care le au în afara căsniciei. Lucrurile se complică atunci când Carey depășește limita prieteniei, iar dinamica dintre cei patru amici devine un haos.

Dublat: Vineri pana Joi 19:10

Bald is the New Black / Cu chelie e șmecherie

Regia: Camille Delamarre

Cu: Kev Adams, Michaël Youn, Rayane Benseti, Faustine Koziel, Clara Joly

Gen Film: Comedie

Durată: 83 min

Rating: AP 12

Zacharie, abia trecut de 30 de ani, trăiește o iubire perfectă cu Romy. Dar peste noapte, ea îl părăsește după ce înțelege ce-l așteaptă pe el în viitorul apropiat: o chelie prematură. În șase luni, va fi chel ca-n palmă. Ca să facă față, cere ajutorul unchiului Joseph, care știe bine cu ce se mănâncă asta. Prin întâlniri neașteptate, tratamente-șoc și strategii cam șubrede, Zacharie va trebui să lupte cu destinul!

Vineri pana Joi 19:40

Nobody 2 / Nobody: Erou de serviciu 2

Regia: Timo Tjahjanto

Cu: Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Bob Odenkirk

Gen Film: Actiune, Comedie, Crima, Thriller

Durată: 89 min

Rating: N 15

La patru ani după ce a înfruntat accidental mafia rusă, Hutch are încă o datorie de 30 de milioane de dolari față de organizația criminală și o achită printr-un șir nesfârșit de execuții ale unor infractori internaționali.

Deși îi place adrenalina meseriei sale, Hutch și soția lui Becca (Connie Nielsen) sunt copleșiți de muncă și încep să se îndepărteze unul de celălalt. Așa că decid să le ofere copiilor lor (Gage Munroe, Paisley Cadorath) o scurtă vacanță la Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark – singurul loc unde Hutch și fratele său Harry (RZA) au fost vreodată în vacanță, pe vremea când erau copii.

Vineri pana Miercuri 17:45; 21:30

Joi 17:45

Materialists / Materialiștii

Regia: Celine Song

Cu: Pedro Pascal, Chris Evans, Dakota Johnson

Gen Film: Comedie, Romantic

Durată: 116 min

Rating: AP 12

Afacerea profitabilă a unei femei care conduce o agenție matrimonială ajunge în pericol după ce intră într-un triunghi amoros toxic care îi amenință clienții.

Vineri pana Miercuri 18:35; 21:00

Joi 18:35

Dolphin Boy 2 / Prietenul meu, delfinul 2

Regia: Mohammad Kheirandish

Gen Film: Animatie

Durată: 96 min

Rating: AG

În această continuare a filmului Prietenul meu, delfinul din 2022, tânărul protagoist, crescut de delfini, pornește într-o nouă aventură. Împreună cu navigatorul său și alți însoțitori, el înfruntă monștri marini pentru a-și păstra rolul de „erou al mării”. Totul se complică atunci când Majid, mânat de gelozie, descoperă locul unde se află o poțiune misterioasă. De aici, lucrurile scapă de sub control: o balenă sălbatică, o misiune de salvare riscantă și, în cele din urmă, adevărul despre originile umane ale băiatului-delfin ies la iveală.

Dublat: Vineri pana Joi 12:30

Weapons / Arme

Regia: Zach Cregger

Cu: Josh Brolin, Julia Garner, June Diane Raphael, Benedict Wong, Austin Abrams

Gen Film: Drama, Horror, Mister, Thriller

Durată: 128 min

Rating: IM 18

Când toți copiii dintr-o clasă, cu excepția unuia, dispar în mod misterios în aceeași noapte, la exact aceeași oră, un oraș întreg trebuie să descopere misterul și vinovatul.

Vineri pana Joi 16:35; 21:15

The Naked Gun / Un polițist cu explozie întârziată

Regia: Akiva Schaffer

Cu: Liam Neeson, Paul Walter Hauser, Pamela Anderson, Kevin Durand, Danny Huston

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AP 12

Doar un singur om are abilitățile speciale… necesare pentru a conduce poliția și a salva lumea! Locotenentul Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) calcă pe urmele tatălui său în „Un polițist cu explozie întârziată”, o comedie regizată de Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) și produsă de Seth MacFarlane (Ted, Family Guy).

Vineri pana Joi 15:50

The Bad Guys 2 / Băieții răi 2 3D

Regia: Pierre Perifel, JP Sans

Cu: Sam Rockwell, Zazie Beetz, Awkwafina, Anthony Ramos

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Mister, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:20

The Fantastic Four: First Steps 3D / Cei 4 Fantastici: Primii pași

Regia: Matt Shakman

Cu: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 115 min

Rating: AP 12

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Vineri pana Joi 16:10

Super-Charlie

Regia: Jon Holmberg

Cu: Silas Strand, Sven Björklund, Ulla Skoog, Tuva Novotny, Johan Rödin, Orlando Wahlsteen

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 80 min

Rating: AG

Wille, în vârstă de zece ani, a visat mereu să devină supererou și să prindă infractori alături de tatăl său, care este polițist. Însă visul lui se spulberă odată cu nașterea frățiorului Charlie. Nu doar că cel mic atrage toată atenția, dar Wille descoperă curând că Charlie are superputeri.

Când un supervillain și un om de știință nebun își pun în mișcare planul malefic, Wille și Charlie trebuie să-și lase deoparte neînțelegerile și să învețe să lucreze în echipă. Dar pot un bebeluș și fratele său gelos să salveze orașul?

Dublat: Vineri pana Joi 11:30

Sirenele 3: Legenda coroanei

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 95min

Rating: AG

Cele 3 sirene își doresc mai mult ca niciodată să renunțe la puteri și descoperă legenda unei coroane fermecate care le poate îndeplini orice dorință. Însă coroana pare să ascundă un secret bine păstrat, care le poate distruge liniștea pentru totdeauna.

Vineri, Luni pana Joi 14:35

Lilo & Stitch 3D

Regia: Dean Fleischer-Camp

Cu: Billy Magnussen, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Tia Carrere, Courtney B. Vance

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, SF

Durată: 115 min

Rating: AG

O reimaginare live-action a animației clasice din 2002, „Lilo & Stitch” este povestea emoționantă și incredibil de amuzantă a unei fete hawaiene singuratice, Lilo, și a unui extraterestru fugar pe nume Stitch, care seamănă pentru noi oamenii, mai mult sau mai puțin, cu un cățel, dar care a fost conceput pentru a provoca haos și distrugere. După o serie de aventuri prin care trec cei doi, prin dragoste și ’ohana – conceptul hawaiian pentru familie – Lilo îl ajută pe Stitch să devină un personaj cald și simpatic căruia să-i pese de cei din jurul său, iar Stitch o va ajuta pe Lilo să își readucă împreună familia destrămată.

Dublat: Vineri pana Joi 13:25

