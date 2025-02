Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 21 – 27 FEBRUARIE 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Mentorii Avanpremiera

Regia: Adrian Tapciuc

Cu: Cătălin Bordea, Dorian Popa, Loredana Groza, Radu Bucălae, Mira, Doina Teodoru, Adrian Titieni, Drăcea

Gen Film: Comedie

Durată: 105 min

Rating: AP 12

Mentorii urmărește povestea lui Johnny Baltă, un tânăr imatur și viitor moștenitor al unui imperiu financiar imens, deținut de tatăl său, Dorin Baltă. Nemulțumit de comportamentul superficial al fiului său, Dorin decide să-l dea afară din casă după un accident de mașină și îi cere să dovedească în șase luni că poate deveni un adult responsabil. Johnny, cu ajutorul surorii sale Magda, recurge la mentoratul celor mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. De aici, lucrurile iau o întorsătură neașteptată…

Joi 21:30

Big Trip 3: Race Around the World / Aventură în natură: Marea întrecere Avanpremiera

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

După două aventuri, ursul Mik-Mik tânjește după pace cu familia și albinele sale. Dar când o barză neîndemânatică aduce din nou pe lume copilul greșit, visele lui sunt spulberate. Pentru a îndrepta lucrurile, Mik-Mik pornește într-o nouă aventură nebunească pentru a repara încurcătura.

Dublat: Sambata 12:30

Duminica 11:35

Punguta cu doi bani

Regia: Gabriela Dumitru

Cu: Ciprian Niculae, Voicu Hetel, Marius Nanau, Oana Banuta, Liliana Donici

Gen Film: Teatru

Durată: 39 min

Rating: AG

„Punguta cu doi bani” este o excelenta oportunitate de a redescoperi povestile lui Ion Creanga, basme de un incredibil dinamism scenic, desi au fost scrise acum mai mult de un secol. Adaptat de o echipa tanara si talentata, care propune o interpretare inedita a textului, spectacolul ne introduce in universul unui alai pestrit: un boier mult prea cumpatat, un vizitiu mult prea somnoros, o bucatareasa mult prea apriga si, bineinteles, un cocos teribil de nastrusnic. Ca de n-ar fi, nu s-ar mai povesti!

Duminica 11:30

Casablanca

Regia: Michael Curtiz

Cu: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman

Gen Film: Drama, Dragoste

Durată: 107 min

Rating: AP 12

Film splendid, de referinta in cinematografia mondiala, distins cu trei Premii Oscar (pentru cel mai bun film, cel mai bun scenariu si cea mai buna regie) si nominalizat la inca cinci importante categorii (muzica lui Max Steiner, montaj, imagine si interpretare masculina in rol principal si in rol secundar). Un film care place din ce in ce mai mult cu fiecare noua re-vedere si al carui leit motiv muzical ajunge sa obsedeze spectatorul. |ntr-un bar din Casablanca, doi fosti amanti se reintilnesc intr-o conjunctura care ii sileste sa puna pe primul plan nu sentimentele, ci datoria. E razboi. Intrarea trupelor germane in Maroc e iminenta.

Sambata, Luni 21:30

Les fantômes / Fantomele din umbră

Regia: Jonathan Millet

Cu: Adam Bessa, Tawfeek Barhom, Julia Franz Richter, Hala Rajab

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 111 min

Rating: N 15

Hamid este membru al unei organizații secrete aflate pe urmele liderilor fostului regim sirian. Într-o zi, datoria îl aduce în Franța, unde trebuie să îl înfrunte chiar pe fostul său torționar. Un thriller de inspirat din fapte reale, în care trecutul și prezentul se ciocnesc și dreptatea vine mereu cu un preț.

Vineri, Duminica, Marti, Miercuri 19:00

Sambata, Luni 17:10; Joi 18:45

Ainda estou aqui / Sunt încă aici

Regia: Walter Salles

Cu: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric

Durată: 142 min

Rating: AP 12

O mamă este nevoită să se reinventeze atunci când viața familiei sale este zdruncinată de un act de violență petrecut în timpul dictaturii militare din Brazilia, 1971.

Vineri pana Joi 14:30

Woodwalkers / Woodwalkers: Războinicii pădurii

Regia: Damian John Harper

Cu: Oliver Masucci, Martina Gedeck, Hannah Herzsprung, David Wurawa

Gen Film: Familie, Fantastic

Durată: 105 min

Rating: AP 12

La prima vedere Carag e băiat obișnuit, dar în spatele ochilor săi strălucitori se ascunde un secret incredibil: Carag este un metamorf. A crescut în sălbăticie ca pumă, iar acum trăiește în forma sa umană în lumea oamenilor. Abia după ce este acceptat la Clearwater High, un internat secret pentru cei ca el, simte că aparține unui loc. Își găsește repede prieteni în Holly, o veveriță roșie obraznică, și Brandon, un bizon timid. Carag va avea nevoie de acești prieteni – pentru că lumea lor este plină de mistere și pericole.

Vineri, Duminica, Marti pana Joi 19:30

Sambata, Luni 19:25

September 5 / Atacul din 5 septembrie

Regia: Tim Fehlbaum

Cu: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch

Gen Film: Istoric, Thriller

Durată: 95 min

Rating: N 15

În timpul Jocurilor Olimpice de la Munchen din 1972, o echipă americană de transmisiuni sportive se trezește implicată în acoperirea crizei ostaticilor care implică sportivi israelieni.

Vineri pana Joi 21:40

A Real Pain / Durere profundă

Regia: Jesse Eisenberg

Cu: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe, Banner Eisenberg

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 95 min

Rating: N 15

Verișorii David și Benji se reîntâlnesc pentru un tur prin Polonia, în cinstea bunicii lor iubite. Aventura ia o întorsătură ciudată când vechi tensiuni dintre cei doi reapar pe fundalul istoriei familiei lor.

Vineri, Duminica, Marti, Miercuri 21:25

Sambata, Luni 19:30; Joi 21:15

Marked Men: Rule + Shaw / Tatuați sub semnul dragostei

Regia: Nick Cassavetes

Cu: Chase Stokes, Sydney Taylor

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 98 min

Rating: N 15

Shaw, o tânără studentă la medicină, îl iubește de mulți ani pe Rule, un artist tatuator rebel, care a văzut-o întotdeauna doar ca pe o prietenă de familie. După o noapte dezinhibată, cei doi sunt forțați să se confrunte cu sentimente latente surprinzătoare. Puterea iubirii lor va fi încercată dur de pierderea unor prieteni dragi, așteptările familiei și teama de angajament care le testează dragostea. Va triumfa dragostea lor în ciuda tuturor obstacolelor sau se vor distanța pentru totdeauna?

Vineri pana Joi 17:20

Beating Hearts / Iubire fără limite

Regia: Gilles Lellouche

Cu: Adèle Exarchopoulos, François Civil

Gen Film: Comedie, Crima, Drama, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 165 min

Rating: N 15

Doi adolescenți din clase sociale diferite cresc în același oraș, la același liceu, în jurul acelorași docuri portuare. Drumurile lor se încrucișează și se îndrăgostesc nebunește. În timp ce Jackie își urmează drumul și studiază, Clotaire este prins în vârtejul bandelor și ajunge la închisoare pentru 12 ani, sub acuzații de crimă false.

Viața încearcă din răsputeri să-i țină departe, dar sunt ca două jumătăți ale aceleiași inimi care bate.

Vineri, Duminica, Marti, Miercuri 15:50

Sambata, Luni 14:00

Joi 15:35

Captain America: Brave New World 3D / Captain America: Curajoasa lume nouă

Regia: Julius Onah

Cu: Anthony Mackie, Harrison Ford, Rosa Salazar, Liv Tyler

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 140 min

Rating: AP 12

După întâlnirea președintelui proaspăt ales al Statelor Unite Thaddeus Ross, Sam se trezește în mijlocul unui incident internațional și trebuie să afle motivele din spatele unui complot global înainte ca întreaga lume să fie învăluită în roșu.

Vineri pana Miercuri 18:40; 21:10

Joi 19:00

Bridget Jones: Mad About the Boy / Bridget Jones: Topită după el

Regia: Michael Morris

Cu: Hugh Grant, Renée Zellweger, Emma Thompson, James Callis, Joanna Scanlan

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic

Durată: 135 min

Rating: AP 12

Bridget este din nou singură, fiind văduvă în urmă cu patru ani, când Mark a fost ucis într-o misiune umanitară în Sudan. Acum este mama singură a lui Billy, în vârstă de 9 ani, și a lui Mabel, în vârstă de 4 ani, și este blocată într-o stare de purgatoriu emoțional, crescându-și copiii cu ajutorul prietenilor ei loiali și chiar al fostului ei iubit, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Vineri pana Miercuri 16:00

Joi 16:20

Out of the Nest / Puișorii: Marea evadare

Regia: Arturo A. Hernandez, Veerapatra Jinanavin, Jeff Schu

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 89 min

Rating: AG

În regatul Castilia, o forță întunecată se ridică din nou. La câteva zile de la încoronarea noului împărat și al împărătesei, cei șapte pui regali sunt răpiți. Depinde de un singur erou să îi aducă înapoi în siguranță; un băiat adolescent care face livrări, capra Arthur. Visurile sale de a deveni frizer de talie mondială sunt puse în așteptare atunci când devine părinte peste noapte. Dacă vrea să îi țină în siguranță pe micuții năzdrăvani în călătoria lor, trebuie mai întâi să se maturizeze și să își descopere propriul trecut. Va putea Arthur să îi aducă înapoi acasă pe moștenitori și să salveze astfel regatul?

Dublat: Vineri, Marti, Miercuri 11:30

Sambata, Luni, Joi 11:20

Duminica 12:30

Paddington in Peru

Regia: Dougal Wilson

Cu: Olivia Colman, Emily Mortimer, Antonio Banderas, Imelda Staunton, Ben Whishaw

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 111 min

Rating: AG

Filmul îi urmărește pe ursulețul Paddington și familia Brown care o vizitează pe mătușa Lucy în Peru. Un mister, însă, îi trimite în pădurea tropicală amazoniană și în munții peruani.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:10

Sonic the Hedgehog 3

Regia: Jeff Fowler

Cu: Idris Elba, James Marsden, Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey, Keanu Reeves

Gen Film: Actiue, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Sonic, Knuckles și Tails se reunesc împotriva unui nou adversar puternic, Shadow, un răufăcător misterios cu puteri cu care nu s-au mai confruntat până acum. Pentru că abilitățile lor sunt depășite, echipa Sonic trebuie să caute în altă parte o alianță improbabilă.

Dublat: Vineri, Duminica, Marti, Miecuri 13:30

Sambata, Luni 11:40 ; Joi 13:15

Mufasa: The Lion King / Mufasa: Regele Leu 3D

Regia: Barry Jenkins

Cu: Seth Rogen, Aaron Pierre, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Donald Glover

Gen Film: Animatie, Aventuri, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Mufasa: The Lion King ni-l prezintă pe Simba, devenit rege, care a decis ca puiul său să-i urmeze pașii. În același timp, animația explorează originile răposatului tată al lui Simba, Mufasa.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:15

Joi 13:50

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI