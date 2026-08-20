Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 21 – 27 august 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Dog Stars / Constelația câinelui Avanpremiera

Regia: Ridley Scott

Cu: Margaret Qualley, Guy Pearce, Josh Brolin, Jacob Elordi

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thiller

Durată: 118 min

Rating: N 15

Bazat pe romanul bestseller semnat de Peter Heller, „Constelația câinelui”, noul thriller epic regizat de Ridley Scott, este plasat într-o lume în care supraviețuirea este un instinct, dar umanitatea rămâne o alegere.

Filmul spune povestea lui Hig, un tânăr pilot care a supraviețuit epidemiei în care un virus devastator a decimat omenirea, însă și-a pierdut soția în timpul tragediei care a schimbat pentru totdeauna lumea.

Miercuri, Joi 21:25

Mutiny / Trădare la nivel înalt Avanpremiera

Regia: Jean-François Richet

Cu: Jason Statham, Annabelle Wallis, Jason Wong, Ben Cartwright

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 95 min

Rating: N 15

După ce șeful său, un miliardar din industrie, este ucis chiar sub ochii lui, lui Cole Reed i se înscenează crima, iar acesta este nevoit să fugă în timp ce încearcă să descopere o conspirație internațională.

Miercuri, Joi 19:25

One Night Only / Aventură de o noapte Avanpremiera

Regia: Will Gluck

Cu: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke, Molly Ringwald, Julia Fox

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Proaspăt părăsit, Owen, și romantica incurabilă Allie par să fie singurii oameni singuri din oraș care își doresc mai mult decât o aventură de o noapte. Între ei se aprinde imediat o scânteie, însă o serie de încurcături și întâmplări neprevăzute îi țin departe unul de celălalt. În timp ce aleargă prin oraș, când unul spre celălalt, când în direcții opuse, s-ar putea să descopere că ceea ce își doresc cel mai mult este mai aproape decât cred.

Miercuri, Joi 18:50

Insidious: Out of the Further / Insidious: Ei sunt printre noi 2D / VIP 2D

Regia: Jacob Chase

Cu: Sam Spruell, Lin Shaye, Maisie Richardson-Sellers, Brandon Perea, Amelia Eve

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 106 min

Rating: IM 18

Gemma, o tânără mamă care își crește fiica în casa în care ea însăși a crescut, realizează că poate pătrunde pe tărâmul sufletelor pierdute, situat în inima universului „Insidious”. Când o forță malefică îi ia urma, Gemma descoperă o abilitate care schimbă totul: nu doar că poate pătrunde în „The Further”, ci poate aduce înapoi în lumea reală ceea ce trăiește acolo. Odată ce demonii își dau seama de puterea ei, lumea noastră devine terenul lor de joacă.

2D: Vineri pana Marti 19:30; 21:40

Miercuri, Joi 17:15

2D VIP: Vineri pana Joi 15:30

Spa Weekend / Weekend la Spa

Regia: Jon Lucas, Scott Moore

Cu: Yasmin Kassim, Anna Faris, Isla Fisher, Leslie Mann, Adam Demos

Gen Film: Comedie

Durată: 97 min

Rating: N 15

WEEKEND LA SPA spune povestea a trei prietene din copilărie, Jane, Coco și Sophie, care pleacă într-un weekend de lux la spa, în căutarea unei binemeritate doze de răsfăț. Însă, când își face apariția Mel, prietena lor care dă mereu totul peste cap, relaxarea se transformă rapid într-un haos plin de situații hilare.

Vineri pana Marti 19:00

Miercuri, Joi 16:50

PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 88 min

Rating: AG

După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.

Dublat: Vineri pana Marti 12:45; 14:00

Miercuri, Joi 11:40; 12:30

The End of Oak Street / Capătul Străzii Stejar

Regia: David Robert Mitchell

Cu: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Christian Convery, Maisy Stella

Gen Film: Actiune, Aventuri, Mister, SF, Thriller

Durată: 99 min

Rating: AP 12

După ce un eveniment cosmic misterios smulge Strada Stejar dintr-o suburbie modernă și teleportează întregul cartier într-un loc straniu, familia Platt descoperă că supraviețuirea depinde de capacitatea membrilor de a rămâne împreună, în timp ce încearcă să se descurce într-un mediu de nerecunoscut.

Vineri pana Marti 17:30

The Pout-Pout Fish / Povestea peștelui posac

Regia: Destin Cretton

Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 92 min

Rating: AG

Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.

Dublat: Vineri pana Marti 12:00

Spider-Man: Brand New Day / Omul-Păianjen: O nouă zi 3D / VIP 3D

Regia: Destin Cretton

Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 150 min

Rating: AP 12

Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.

3D: Vineri pana Marti 14:35; 21:00

Miercuri, Joi 14:20; 21:00

3D VIP: Vineri pana Joi 17:40

The Odyssey / Odiseea 2D / VIP 2D

Regia: Christopher Nolan

Cu: Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Istoric

Durată: 172 min

Rating: AP 12

Povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope.

2D: Vineri pana Marti 15:50

Miercuri, Joi 13:30

2D VIP: Vineri pana Joi 20:30

Moana / Vaiana VIP 3D

Regia: Thomas Kail

Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 120 min

Rating: AG

Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Sambata pana Joi 11:30

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

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