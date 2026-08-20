FOTO | Cei 7 agresori care au atacat cu bâte, topoare și pietre un echipaj de ambulanță din Cluj rămân în arest preventiv: Tribunalul Cluj le-a respins contestațiile
Cei 7 agresori care au atacat cu bâte, topoare și pietre un echipaj de ambulanță din Cluj rămân în arest preventiv: Tribunalul Cluj le-a respins contestațiile
Judecătorii au decis menținerea celor 7 inculpați, care au atacat cu bâte, topoare și pietre un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj, în stare de arest preventiv pentru 30 de zile, respingând contestațiile formulate de cei șase bărbați și femeia care au cerut să fie cercetați în libertate.
Ce au decis judecătorii pentru cei 7 inclupați care au atacat ambulanța din Cluj:
,,În temeiul art. 425¹ alin. 7 pct. 1 lit. b raportat la art. 204 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de către inculpaţii contestatori:
- C. L., cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 alin. 2 şi 3 din Codul Penal şi de lovire sau alte violenţe, faptă prev. de art. 193, alin. 2 şi alin 2 ind 1 lit c şi d din Cod penal totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul Penal,
- L. D., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 al. 2 şi al. 3 din Codul Penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a) din Codul Penal,
- C. C-A., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 al. 2 şi al. 3 din Codul Penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a) din Codul Penal,
- L. D, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 alin. 2 şi 3 din Codul Penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a) din Codul Penal,
- C. S., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 alin. 2 şi 3 din Codul Penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a) din Codul Penal,
- L. S., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 alin. 2 şi 3 din Codul Penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a) din Codul Penal,
- L. M., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prev. şi ped. de art. 371 alin. 2 şi 3 din Codul Penal cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a) din Codul Penal, împotriva încheierii penale nr. 28/A/CC/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Dej în dosar nr. 3566/219/2026, pe care o menţine ca fiind legală şi temeinică.
În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă fiecare contestator la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 500 lei.
Ia act că inculpaţii au fost asistaţi de apărător ales. Definitivă.
Pronunţată, azi, data de 20.08.2026, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.”, se arată minuta încheierii penale nr. 729/20.08.2026.
Mai multe persoane ar fi atacat apoi autospeciala cu bâte, topoare, pari, o lopată și pietre, provocând avarii importante
Reamintim că, incidentul s-a produs în seara zilei de 8 august, în localitatea Căprioara. Potrivit anchetatorilor, două autoturisme ar fi fost poziționate perpendicular pe DJ 109A pentru a bloca drumul ambulanței care transporta un pacient către spital.
Mai multe persoane ar fi atacat apoi autospeciala cu bâte, topoare, pari, o lopată și pietre, provocând avarii importante.
O piatră ar fi spart geamul ambulanței, iar cioburile l-au rănit la ochi pe șofer. Potrivit anchetatorilor, acesta a avut nevoie de 18–20 de zile de îngrijiri medicale.
Judecătoria Dej a dispus, la 10 august, arestarea preventivă a celor șapte persoane pentru 30 de zile. Acum, după respingerea contestațiilor de către Tribunalul Cluj, aceștia vor rămâne în arest preventiv.
Sursă FOTO: Clujenii.ro.
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