Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17 – 23 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Michael VIP 2D Avanpremiera
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi
Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical
Durată: 127 min
Rating: AP 12
Povestea legendarului cântăreț Michael Jackson (interpretat de nepotul său, Jaafar Jackson), supranumit Regele muzicii pop.
Miercuri, Joi 21:00
La grazia / Grațierea
Regia: Paolo Sorrentino
Cu: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano
Gen Film: Drama
Durată: 131 min
Rating: AP 12
Mariano De Santis este Președintele Republicii italiene. Văduv, catolic, cu o fiică juristă, ca și el. La finalul mandatului său, apar ultimele obligații: să decidă cu privire la două cereri de grațiere delicate, adevărate dileme morale care se întrepătrund, într-un mod aparent complicat, cu viața sa privată. Un film despre putere, îndoială și responsabilitate, în stilul inconfundabil al lui Sorrentino.
Vineri pana Joi 18:25
Disney Junior Cinema Club / Disney Junior în Cinema
Regia: Broni Likomanov, Richard Jeffery, Jojo Ramos Patrick
Cu: Bret Iwan, Dylan Alvarado, Leon Chen, Kaitlyn Robrock
Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie
Durată: 63 min
Rating: AG
Disney Junior în Cinema îi invită pe cei mici să descopere magia cinematografiei prin experiențe distractive și captivante, create special pentru ei. Micii spectatori vor avea ocazia să își vadă pe marele ecran personajele preferate din serialele Omul de Fier și Prietenii lui Uimitori, Clubul lui Mickey Mouse+, Să ne jucăm cu Winnie de Pluș, Desene cu buticul lui Minnie: Hotelul Animăluțelor și Blue.
Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 12:50; 14:10
Lee Cronin’s The Mummy / MUMIA de la Lee Cronin
Regia: Lee Cronin
Cu: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May El Calamawy, Billie Roy
Gen Film: Horror
Durată: 133 min
Rating: N 15
După succesul relansării “Evil Dead Rise” (Cartea morților: Posesie demonică), Lee Cronin își îndreaptă atenția către una dintre cele mai emblematice povești de groază oferindu-i o nouă abordare îndrăzneață și complexă în „MUMIA de la Lee Cronin”.
Fiica unui jurnalist dispare fără nicio urmă în deșert, însă opt ani mai târziu întreagă familie este șocată de reapariția ei, iar ceea ce trebuia să fie un eveniment fericit se transformă rapid într-un coșmar.
Vineri pana Marti 15:50; 21:00
Miercuri, Joi 15:50; 21:10
You, Me & Tuscany / Tu, eu și Toscana
Regia: Kat Coiro
Cu: Regé-Jean Page, Marco Calvani, Halle Bailey, Desirée Popper
Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste
Durată: 104 min
Rating: AG
Halle Bailey o interpretează pe Anna, o tânără care și-a abandonat visul de a deveni bucătar și rătăcește prin anii ’20, luând o serie de decizii proaste. Când Anna își pierde dintr-o lovitură jobul de house-sitting (și locuința), o întâlnire întâmplătoare cu Matteo – un italian chipeș care are o vilă goală în Toscana – o face să plece spre Italia, în ciuda avertismentelor celei mai bune prietene a ei, mereu sincere, Claire (Aziza Scott, Home Before Dark).
Vineri pana Joi 19:20; 21:30
Heidi – Rescue of the Lynx / Heidi – legenda râsului din Alpi
Cu: Michael McCown, Tom Zahner, Lilly Graffam, Leonardo Lucero
Gen Film: Animatie, Familie
Durată: 79 min
Rating: AG
Când Heidi, o fetiță plină de energie în vârstă de opt ani, salvează un pui de râs căruia lăcomia unui om de afaceri îi amenință existența, copila descoperă trecutul secret al bunicului ei și își dă seama că are de apărat nu numai familia, ci și natura pe care aceasta o consideră acasă.
Dublat: Vineri pana Joi 15:30
David
Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes
Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește
Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical
Durată: 112 min
Rating: AG
David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.
Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.
Dublat: Vineri pana Joi 11:20; 13:40
The Drama / Drama 2D / VIP 2D
Regia: Kristoffer Borgli
Cu: Robert Pattinson, Zendaya
Gen Film: Comedie, Drama, Dragoste
Durată: 98 min
Rating: N 15
Comedia romantică „Drama” urmărește povestea de dragoste dintre Emma (Zendaya) și Charlie (Robert Pattinson). Cei doi formează un cuplu cât se poate de fericit, însă viitorul relației lor este subit pus în pericol atunci când un secret tulburător iese la iveală cu doar câteva zile înainte de nunta lor. Cu umor și ironie, filmul explorează sensul expresiei „dragostea e oarbă” în timp ce tânărul cuplu încearcă mai cu stângăcie, mai cu prietenie să treacă de impas.
2D: Vineri pana Joi 17:10
2D VIP: Vineri pana Marti 18:40
The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul 3D
Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic
Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF
Durată: 98 min
Rating: AG
Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.
Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.
Dublat: Vineri pana Marti 12:30; 14:35
Miercuri, Joi 12:00; 14:00
Project Hail Mary / Proiectul Hail Mary VIP
Regia: Phil Lord, Christopher Miller
Cu: Ryan Gosling, Liz Kingsman, Sandra Hüller
Gen Film: Drama, SF, Thriller
Durată: 156 min
Rating: AP 12
Profesorul de științe Ryland Grace (Ryan Gosling) se trezește pe o navă spațială la ani-lumină de casă, fără să-și amintească cine e sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, Ryland începe să-și înțeleagă misiunea: trebuie să rezolve misterul substanței care provoacă stingerea soarelui. Profesorul trebuie să-și folosească cunoștințele și ingeniozitatea pentru a împiedica dispariția vieții pe Pământ…
Vineri pana Marti 20:40
Miercuri, Joi 18:00
Băieți de oraș: Golden Boyz VIP
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
Vineri pana Marti 16:40
Miercuri, Joi 16:00
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.
Cirque du Soleil aduce spectacolul OVO la Cluj-Napoca
Cirque du Soleil aduce spectacolul OVO la Cluj-Napoca, în perioada 23-26 aprilie Cluj-Napoca devine, în perioada 23-26 aprilie, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume, după ce producția OVO semnată de Cirque du Soleil ajunge în fața publicului din România. Citește și: În 11 aprilie: „Carte Blanche à Julien Cottereau”, spectacol-prefață […]
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data de 15 aprilie, anual, este celebrată Ziua Mondială a Artei, ca recunoștință față de contribuția oamenilor de artă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale. Data a fost aleasă în memoria pictorului, sculptorului, arhitectului, inventatorului şi […]
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se mai numește și Sfânta Mercurie, ori „nunta șoarecilor”. Ziua cu „dezlegare la pește” în care porțile Raiului sunt deschise pentru sufletele păcătoşilor reţinute în iad. Femeile nu ai voie să muncească astăzi fiindcă aduc rozătoarele […]
Actualitate
VIDEO | Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația
Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația Au început...
„Lista rușinii” 2026 | Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor
Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor Guvernul a hotărât, joi,...
Știrea Zilei
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile...
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile...
Curier Județean
FOTO | Premieră în sistemul penitenciar din România: Masterclass de gravură la Penitenciarul Aiud
Premieră în sistemul penitenciar din România: Masterclass de gravură la Penitenciarul Aiud În perioada 3–10 aprilie 2026, la Penitenciarul Aiud,...
FOTO | Ministrul Economiei, în vizită de lucru la Cugir: Programul SAFE, considerat o oportunitate importantă pentru dezvoltarea orașului
Ministrul Economiei, în vizită de lucru la Cugir: Programul SAFE, considerat o oportunitate importantă pentru dezvoltarea orașului Viitorul economic al...
Politică Administrație
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
Opinii Comentarii
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...