Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 14 – 20 FEBRUARIE 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Tim Fehlbaum

Cu: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch

Gen Film: Istoric, Thriller

Durată: 95 min

Rating: N 15

În timpul Jocurilor Olimpice de la Munchen din 1972, o echipă americană de transmisiuni sportive se trezește implicată în acoperirea crizei ostaticilor care implică sportivi israelieni.

Joi 21:15

Regia: Jesse Eisenberg

Cu: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe, Banner Eisenberg

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 95 min

Rating: N 15

Verișorii David și Benji se reîntâlnesc pentru un tur prin Polonia, în cinstea bunicii lor iubite. Aventura ia o întorsătură ciudată când vechi tensiuni dintre cei doi reapar pe fundalul istoriei familiei lor.

Joi 21:00

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Marius Burcea

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 50 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Avide dupa bogatii, mama vitrega cea rea si cele doua surori lenese o impiedica pe Cenusareasa sa ajunga la balul de la palat. In ciuda tuturor piedicilor, va ajunge, pentru ca ea este buna si harnica, frumoasa si iubita de pasari si soricei, ocrotita de Zana cea Buna.

Duminica 11:30

Marked Men: Rule + Shaw / Tatuați sub semnul dragostei

Regia: Nick Cassavetes

Cu: Chase Stokes, Sydney Taylor

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 98 min

Rating: N 15

Shaw, o tânără studentă la medicină, îl iubește de mulți ani pe Rule, un artist tatuator rebel, care a văzut-o întotdeauna doar ca pe o prietenă de familie. După o noapte dezinhibată, cei doi sunt forțați să se confrunte cu sentimente latente surprinzătoare. Puterea iubirii lor va fi încercată dur de pierderea unor prieteni dragi, așteptările familiei și teama de angajament care le testează dragostea. Va triumfa dragostea lor în ciuda tuturor obstacolelor sau se vor distanța pentru totdeauna?

Vineri pana Miercuri 17:00; 21:40; Joi 19:10

Regia: Gilles Lellouche

Cu: Adèle Exarchopoulos, François Civil

Gen Film: Comedie, Crima, Drama, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 165 min

Rating: N 15

Doi adolescenți din clase sociale diferite cresc în același oraș, la același liceu, în jurul acelorași docuri portuare. Drumurile lor se încrucișează și se îndrăgostesc nebunește. În timp ce Jackie își urmează drumul și studiază, Clotaire este prins în vârtejul bandelor și ajunge la închisoare pentru 12 ani, sub acuzații de crimă false.

Viața încearcă din răsputeri să-i țină departe, dar sunt ca două jumătăți ale aceleiași inimi care bate.

Vineri pana Joi 20:30

Captain America: Brave New World 3D / Captain America: Curajoasa lume nouă

Regia: Julius Onah

Cu: Anthony Mackie, Harrison Ford, Rosa Salazar, Liv Tyler

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 140 min

Rating: AP 12

După întâlnirea președintelui proaspăt ales al Statelor Unite Thaddeus Ross, Sam se trezește în mijlocul unui incident internațional și trebuie să afle motivele din spatele unui complot global înainte ca întreaga lume să fie învăluită în roșu.

Vineri pana Miercuri 18:40; 21:20

Joi 15:50; 18:30

Bridget Jones: Mad About the Boy / Bridget Jones: Topită după el

Regia: Michael Morris

Cu: Hugh Grant, Renée Zellweger, Emma Thompson, James Callis, Joanna Scanlan

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic

Durată: 135 min

Rating: AP 12

Bridget este din nou singură, fiind văduvă în urmă cu patru ani, când Mark a fost ucis într-o misiune umanitară în Sudan. Acum este mama singură a lui Billy, în vârstă de 9 ani, și a lui Mabel, în vârstă de 4 ani, și este blocată într-o stare de purgatoriu emoțional, crescându-și copiii cu ajutorul prietenilor ei loiali și chiar al fostului ei iubit, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Vineri pana Miercuri 19:05

Joi 16:30

Out of the Nest / Puișorii: Marea evadare