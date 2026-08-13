Ştirea zilei

VIDEO | Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a ajuns în Penitenciarul Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

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Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a ajuns în Penitenciarul Aiud

O polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a ajuns astfel în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 12 august 2026, colega noastră, agent principal de poliție Herțeg Alexandra, în timp ce se afla în timpul liber, l-a observat, pe raza municipiului Blaj, pe un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Blaj, despre care știa că este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 22 iunie 2026, de către Judecătoria Arad, iar acesta se sustrage executării pedepsei.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

A solicitat imediat sprijinul polițiștilor de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj, bărbatul fiind depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Agent principal de poliție Herțeg Alexandra își desfășoară activitatea în cadrul Biroului de Investigații Criminale – Poliția Municipiului Blaj, din anul 2022, când a absolvit Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

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