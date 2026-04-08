Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 10 – 16 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Lee Cronin’s The Mummy / MUMIA de la Lee Cronin Avanpremiera

Regia: Lee Cronin

Cu: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May El Calamawy, Billie Roy

Gen Film: Horror

Durată: 133 min

Rating: N 15

După succesul relansării “Evil Dead Rise” (Cartea morților: Posesie demonică), Lee Cronin își îndreaptă atenția către una dintre cele mai emblematice povești de groază oferindu-i o nouă abordare îndrăzneață și complexă în „MUMIA de la Lee Cronin”.

Fiica unui jurnalist dispare fără nicio urmă în deșert, însă opt ani mai târziu întreagă familie este șocată de reapariția ei, iar ceea ce trebuia să fie un eveniment fericit se transformă rapid într-un coșmar.

Miercuri, Joi 21:00

You, Me & Tuscany / Tu, eu și Toscana Avanpremiera

Regia: Kat Coiro

Cu: Regé-Jean Page, Marco Calvani, Halle Bailey, Desirée Popper

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 104 min

Rating: AG

Halle Bailey o interpretează pe Anna, o tânără care și-a abandonat visul de a deveni bucătar și rătăcește prin anii ’20, luând o serie de decizii proaste. Când Anna își pierde dintr-o lovitură jobul de house-sitting (și locuința), o întâlnire întâmplătoare cu Matteo – un italian chipeș care are o vilă goală în Toscana – o face să plece spre Italia, în ciuda avertismentelor celei mai bune prietene a ei, mereu sincere, Claire (Aziza Scott, Home Before Dark).

Marti pana Joi 19:30

Heidi – Rescue of the Lynx / Heidi – legenda râsului din Alpi Avanpremiera

Cu: Michael McCown, Tom Zahner, Lilly Graffam, Leonardo Lucero

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 79 min

Rating: AG

Când Heidi, o fetiță plină de energie în vârstă de opt ani, salvează un pui de râs căruia lăcomia unui om de afaceri îi amenință existența, copila descoperă trecutul secret al bunicului ei și își dă seama că are de apărat nu numai familia, ci și natura pe care aceasta o consideră acasă.

Dublat: Marti 13:30

Miercuri, Joi 14:50

David

Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes

Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 112 min

Rating: AG

David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.

Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.

Dublat: Vineri 12:40

Sambata 10:45; Luni 14:50

Marti 11:20; 15:10; Miercuri, Joi 12:30

The Passion of the Christ / Patimile lui Hristos

Regia: Mel Gibson

Cu: Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Jim Caviezel

Gen Film: Drama

Durată: 127 min

Rating: N 15

Lungmetraj despre ultimele 12 de ore din viața lui Iisus din Nazaret, PATIMILE LUI HRISTOS respectă întocmai adevărul biblic. Filmul începe în Grădina Ghetsimani, unde, retras pentru a se ruga, după Cina cea de Taină, Iisus rezistă ispitelor Satanei. Trădat de Iuda Iscarioteanul, Hristos este arestat și dus în cetatea Ierusalimului, unde preoții farisei Îl învinuiesc de blasfemie, acuzații care Îi vor aduce condamnarea la moarte.

Vineri 15:00; 19:00

Sambata 13:00

The Drama / Drama 2D / VIP 2D

Regia: Kristoffer Borgli

Cu: Robert Pattinson, Zendaya

Gen Film: Comedie, Drama, Dragoste

Durată: 98 min

Rating: N 15

Comedia romantică „Drama” urmărește povestea de dragoste dintre Emma (Zendaya) și Charlie (Robert Pattinson). Cei doi formează un cuplu cât se poate de fericit, însă viitorul relației lor este subit pus în pericol atunci când un secret tulburător iese la iveală cu doar câteva zile înainte de nunta lor. Cu umor și ironie, filmul explorează sensul expresiei „dragostea e oarbă” în timp ce tânărul cuplu încearcă mai cu stângăcie, mai cu prietenie să treacă de impas.

2D: Vineri, Luni pana joi 21:30

Sambata 14:15

2D VIP: Vineri, Luni pana Joi 19:10

Ready or Not 2: Here I Come / Scapă cine poate 2

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Cu: Shawn Hatosy, Samara Weaving, Sarah Michelle Gellar, Kevin Durand, Elijah Wood

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 104 min

Rating: IM 18

«Ready or Not 2: Here I Come» o urmărește pe Grace MacCaullay, singura supraviețuitoare a unui joc brutal care a dus la moartea soțului ei și a familiei acestuia. Acum, ea trebuie să-și protejeze sora mai mică, Faith, de familii rivale care se lupta pentru putere in acelasi joc mortal. Filmul îmbină comedia neagră cu horrorul, în timp ce Grace navighează într-o lume în care sistemele legale, bogăția și moralitatea sunt distorsionate pentru a-i servi pe cei puternici. Narațiunea explorează teme precum lupta de clasă, puterea transmisă din generație în generație și rezistența, transformând premisa de supraviețuire a filmului original într-o confruntare amplă între cei vânați și cei care cred că dețin regulile societății.

Vineri 17:25; 21:45

Luni 17:10; 21:40

Marti 17:20; 21:40

Miercuri, Joi 18:50

The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul 3D

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.

Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.

Dublat: Vineri 11:00; 13:00; 14:55

Sambata 10:30; 12:20

Luni 15:30; 17:25

Marti pana Joi 11:50; 13:50; 15:50

Subtitrat: Vineri 17:00

Luni 19:30

Marti pana Joi 17:40

Project Hail Mary / Proiectul Hail Mary VIP

Regia: Phil Lord, Christopher Miller

Cu: Ryan Gosling, Liz Kingsman, Sandra Hüller

Gen Film: Drama, SF, Thriller

Durată: 156 min

Rating: AP 12

Profesorul de științe Ryland Grace (Ryan Gosling) se trezește pe o navă spațială la ani-lumină de casă, fără să-și amintească cine e sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, Ryland începe să-și înțeleagă misiunea: trebuie să rezolve misterul substanței care provoacă stingerea soarelui. Profesorul trebuie să-și folosească cunoștințele și ingeniozitatea pentru a împiedica dispariția vieții pe Pământ…

Vineri, Luni pana Joi 16:15

Sambata 13:15

Reminders of Him / Frânturi din el

Regia: Vanessa Caswill

Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Vineri 19:30

Luni, Marti 19:20

Miercuri, Joi 16:30

Băieți de oraș: Golden Boyz VIP

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Vineri, Luni pana Joi 21:15

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

