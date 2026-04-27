Programul „Euro 200”: Au început înscrierile pentru voucherele de 200 de euro. Sprijin financiar pentru elevi și studenți pentru achiziția de calculatoare

Programul „Euro 200” continuă și în 2026 pentru elevii și studenții din familii cu venituri reduse care pot depune dosarele pentru a beneficia de sprijin financiar în vederea achiziției unui calculator. Cei interesați au la dispoziție câteva săptămâni pentru înscriere.

Potrivit Ordinului nr. 6.616, publicat în Monitorul Oficial, termenul limită pentru depunerea cererilor este 15 mai. Ulterior, beneficiarii vor putea folosi voucherele pentru achiziția calculatoarelor în perioada 31 august – 12 septembrie 2026.

Calendarul complet al programului „Euro 200”

Procesul de selecție se va desfășura pe parcursul mai multor etape, urmând ca rezultatele finale să fie anunțate în luna iulie. Listele preliminare ale beneficiarilor vor fi publicate pe 26 iunie.

După această etapă, va urma perioada de depunere și soluționare a contestațiilor, între 1 și 3 iulie. Listele finale vor fi afișate pe 24 iulie, moment în care elevii și studenții vor afla dacă se numără printre beneficiarii programului.

Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii

Ajutorul financiar oferit prin program este de 200 de euro și este acordat în funcție de veniturile familiei. Pentru a fi eligibili, elevii și studenții trebuie să provină din familii în care venitul brut lunar pe membru nu depășește 500 de lei.

După achiziționarea calculatorului, beneficiarii au obligația de a depune dovada plății până la finalul lunii octombrie 2026. Această etapă este necesară pentru decontarea sumei acordate prin voucher.

Programul continuă să sprijine accesul la tehnologie

Programul „Euro 200” este derulat de Ministerul Educației încă din anul 2004 și are ca obiectiv principal facilitarea accesului la tehnologie pentru tinerii din medii defavorizate.

Prin acest tip de sprijin, autoritățile urmăresc nu doar achiziția de calculatoare, ci și dezvoltarea competențelor digitale în rândul elevilor și studenților, într-un context în care tehnologia joacă un rol esențial în educație.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI