PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în ziua de 15 august 2025, praznicul Adormirii Maicii Domnului, în Zona Metropolitană Alba Iulia și localitățile apropiate

PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în ziua de 15 august 2025, praznicul Adormirii Maicii Domnului, în Zona Metropolitană Alba Iulia

Societatea de Transport Public SA Alba Iulia își adaptează programul de transport în ziua Sărbătorii de Sfânta Maria.

Vineri, 15 august 2025, programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia în Zonele Metropolitane 1-7 va fi program de duminică.

Programul de circulație al autobuzelor care transportă angajații societăților comerciale va fi adaptat în funcție de programul de lucru comunicat de acestea.

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967.

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro.

