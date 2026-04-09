PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în perioada Paștelui 2026, în Alba Iulia și localitățile apropiate

PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în perioada Paștelui 2026, în Alba Iulia și localitățile apropiate

Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia își adaptează programul de transport cu prilejul Sărbătorii de Paști. 

În această perioadă vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 10.04-13.04.2026,  în Zonele Metropolitane 1-7 va fi următorul:

-în zilele de 10, 12 și 13 aprilie 2026  – program de duminică;
-în ziua de 11 aprilie 2026 – program normal, de sâmbătă.

Foarte important: autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior!

Informațiile referitoare la  programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud,  Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Lunca Ampoiței, Ampoița, Lunca Meteșului, Remetea, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra,  Mesentea, Coșlariu, Henig, Teiuș, Cricău, Benic, Tibru, Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Stremț, Cetea, Geomal, Geoagiu de Sus, Întregalde, Valea Mănăstirii, Berghin, Ghirbom, Vingard) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588.

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro

Curier Județean

VIDEO | Acțiune a polițiștilor din Alba în comunele Jidvei și Cetatea de Baltă: Amenzi de peste 8.000 de lei și 17 persoane conduse la sediul unității

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

în

9 aprilie 2026

De

Acțiune a polițiștilor din Alba în comunele Jidvei și Cetatea de Baltă: Amenzi de peste 8.000 de lei și 17 persoane conduse la sediul unității Polițiștii din Blaj au desfășurat, în 8 aprilie 2026, o acțiune în comunele Jidvei și Cetatea de Baltă, pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor comise cu violență.  În urma […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Miruna-Maria Șerban, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar „Ionel Teodoreanu” 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

9 aprilie 2026

De

Miruna-Maria Șerban, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar „Ionel Teodoreanu” 2026 Miruna-Maria Șerban, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională a Concursului Național Interdisciplinar „Ionel Teodoreanu” 2026.  „Felicitări elevei Șerban Miruna-Maria din clasa a VIII-a A de la Școala […]

Citește mai mult

Curier Județean

ANUNŢ privind Organizarea de Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea de spații temporar disponibile UTC-N

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 aprilie 2026

De

ANUNŢ privind Organizarea de Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea de spații temporar disponibile UTC-N 1. Instituția organizatoare: Universitatea Tehnică din Cluj, activitate economică, cod fiscal RO13847750 , Str. Memorandumului, nr. 28, localitatea Cluj –Napoca, județul Cluj. 2. Procedura aplicată: Licitație publică deschisă cu strigare. 3. Locul, data și ora desfășurării licitației: Universitatea Tehnică […]

Citește mai mult