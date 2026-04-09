PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în perioada Paștelui 2026, în Alba Iulia și localitățile apropiate

Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia își adaptează programul de transport cu prilejul Sărbătorii de Paști.

În această perioadă vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 10.04-13.04.2026, în Zonele Metropolitane 1-7 va fi următorul:

-în zilele de 10, 12 și 13 aprilie 2026 – program de duminică;

-în ziua de 11 aprilie 2026 – program normal, de sâmbătă.

Foarte important: autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior!

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud, Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Lunca Ampoiței, Ampoița, Lunca Meteșului, Remetea, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra, Mesentea, Coșlariu, Henig, Teiuș, Cricău, Benic, Tibru, Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Stremț, Cetea, Geomal, Geoagiu de Sus, Întregalde, Valea Mănăstirii, Berghin, Ghirbom, Vingard) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588.

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro