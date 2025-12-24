Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în zilele de sărbătoare legală – 25 și 26 Decembrie 2025
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în zilele de sărbătoare legală – 25 și 26 Decembrie 2025
Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în datele de 25 și 26 Decembrie 2025, declarate zile de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii nu vor desfășura activități cu publicul.
Activitatea acestor centre va fi reluată luni, 29 decembrie 2025, conform programului obișnuit de funcționare al fiecărei entități organizatorice.
Cu prilejul zilelor de 25 și 26 Decembrie, sărbătoarea Crăciunului – Nașterea Domnului și cea de-a doua zi de Crăciun, angajații din cadrul Centrelor de Relații cu Utilizatorii vor beneficia de zile libere legale, în timp ce echipele operative DEER rămân în permanență disponibile, pregătite să intervină prompt în cazul apariției unor eventuale disfuncționalități în alimentarea cu energie electrică.
Posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electrică pot fi semnalate la numerele de telefon prefix județ +929.
Utilizatorii au posibilitatea de a raporta orice disfuncționalitate în alimentarea cu energie electrică sau alte incidente la următoarele numere de telefon, disponibile 24/7, apelabile gratuit prin serviciul TELVERDE:
- Zona Transilvania Nord (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 0800 400 929
- Zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu): 0800 500 929
- Zona Muntenia Nord (județele Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea): 0800 500 205
De asemenea, utilizatorii pot consulta harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER accesând următorul link: https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/
Aplicația ChatVolt oferă informații actualizate în timp real despre întreruperile în alimentarea cu energie electrică, iar deranjamentele pot fi sesizate rapid și facil prin formularul dedicat, disponibil pe site-ul companiei la următorul link. Deranjamente – Distribuție Energie Electrică România, se arată într-un comunicat de presă.
