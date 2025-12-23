Programul băncilor de Crăciun 2025: În ce zile vor fi închise CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen

În perioada sărbătorii de Crăciun 2025, cele mai importante instituții bancare din România – CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen şi-au ajustat programul de funcționare. În general, sucursalele vor fi închise în zilele de 25-26 decembrie.

Program de Crăciun 2025 – CEC Bank

Angajații CEC Bank vor avea liber în aceleași zile menționate anterior. Pe 24 decembrie, programul este scurtat, între orele 9:00 și 13:30, pentru a permite clienților să își organizeze din timp tranzacțiile.

Program de Crăciun 2025 – BCR

Banca Comercială Română oferă acces permanent la serviciile bancare prin platforma George, Call Center, ATM-uri și echipamente multifuncționale, chiar și în zilele nelucrătoare. Sucursalele și centrele corporate vor fi închise pe 25-26 decembrie. Pe 24 decembrie, programul se încheie mai devreme, la ora 15:00, respectiv 14:00.

Excepție fac agențiile din centrele comerciale (ex: Polus Cluj, IKEA Timișoara, Park Lake, Mall Băneasa), care funcționează conform programului acestora. Clienții pot accesa majoritatea serviciilor, de la transferuri și plăți până la schimburi valutare și solicitări de credit, prin aplicația George.

Program de Crăciun 2025 – BRD

BRD își ajustează programul de sărbători, astfel că pe 24 decembrie sucursalele vor fi deschise până la ora 15:00, cu excepția celor din centre comerciale, care vor respecta orarul acestora. În zilele de 25-26 decembrie, majoritatea agențiilor vor fi închise, cu excepția celor situate în malluri, care vor funcționa normal.

Program de Crăciun 2025 – Banca Transilvania

În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, sucursalele Băncii Transilvania vor funcționa între orele 9:00 și 16:00. În ziua de Crăciun, 25 decembrie, toate unitățile vor fi închise. Pe 26 decembrie, doar agențiile aflate în centrele comerciale vor fi deschise, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Program de Crăciun 2025 – ING Bank

Toate agențiile fizice ING vor fi închise pe 25 decembrie. Cu toate acestea, clienții vor avea acces continuu la serviciile bancare prin aplicația mobilă ING, iar automatele de numerar vor funcționa normal, asigurând retrageri și alte operațiuni esențiale.

Program de Crăciun 2025 – Unicredit

Unicredit își închide unitățile în zilele de 25-26 decembrie. În Ajunul Crăciunului, programul va fi redus: între orele 9:00 și 13:30.

Program de Crăciun 2025 – Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank anunță că pe 24 decembrie va funcționa cu program redus, între orele 10:00 și 14:00, exclusiv în unitățile din malluri sau cu program special. În zilele de 25 și 26 decembrie, majoritatea sucursalelor vor fi închise, cu excepția celor aflate în centrele comerciale, care vor rămâne deschise conform orarului acestora.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI