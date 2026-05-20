ANSVSA va intensifica acțiunile de control privind siguranța suplimentelor alimentare: vitamine, minerale, aminoacizi sau produse pe bază de plante și ale stupului, în vizorul inspectorilor

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor intensifică acțiunile de control privind siguranța suplimentelor alimentare. Aceste produse, fie că sunt vitamine, minerale, aminoacizi sau produse pe bază de plante și ale stupului, sunt surse concentrate de nutrienți ori alte substanțe cu efect nutritiv sau fiziologic. Reamintim că suplimentele sunt încadrate în categoria produselor alimentare, intrând sub incidența legislației generale privind siguranța alimentelor.

De ce sunt necesare controale riguroase?

Un exemplu recent demonstrează riscurile majore la care se expun consumatorii în cazul produselor neconforme. În luna mai 2026, ANSVSA a participat la o acțiune comună cu DIICOT pentru destructurarea unei ample rețele internaționale de criminalitate organizată. Aceasta era specializată în producția, promovarea și vânzarea online a peste 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute, promovate în mod înșelător drept „tratamente-minune” pentru boli grave.

Când regulile de producție și avizare sunt încălcate, suplimentele alimentare nu mai sunt produse de suport, ci devin un pericol direct și iminent pentru sănătatea publică!

Inspectorii noștri monitorizează principalele riscuri în cadrul controalelor:

Utilizarea unor ingrediente neautorizate sau a unor substanțe interzise.

Contaminarea biologică, chimică sau fizică cauzată de neaplicarea normelor de igienă sau materii prime neconforme.

Etichetarea înșelătoare, lipsa avertismentelor obligatorii sau inducerea în eroare a cumpărătorului.

Lipsa trasabilității, care împiedică retragerea rapidă și de urgență de pe piață a loturilor cu probleme.

Un efort comun pentru siguranța ta – Mecanismul Interinstituțional

Siguranța cetățenilor este garantată printr-un mecanism complex, unde acțiunile de control pe piață sunt delimitate din punct de vedere instituțional:

ANSVSA: Asigură controlul efectiv al igienei, compoziției și trasabilității produselor ajunse la raft , înregistrând, autorizând și controlând unitățile de producție, depozitare și comercializare.

Ministerul Sănătății: Controlează suplimentele pe bază de vitamine și minerale, substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic și diverse amestecuri ale acestora, inclusiv cu plante, extracte și/sau produse ale stupului.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC): Sancționează etichetarea neconformă și produsele expirate din magazine.

Serviciul Național pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului (din cadrul IBA București): Gestionează notificarea, monitorizarea producției și controlul specific pentru produsele din plante și apicole, eliberând și certificatele de liberă vânzare.

Obligații pentru operatorii economici:

Toți operatorii economici care produc, ambalează, depozitează sau comercializează suplimente alimentare au obligația legală de a funcționa doar în baza înregistrării sau autorizării ANSVSA, conform legislației în vigoare. Punerea pe piață a suplimentelor este permisă numai în urma notificării și obținerii avizului legal.

Prin controale riguroase și o colaborare strânsă între instituții, verificăm modul de gestionare a riscurilor și eliminăm produsele neconforme de pe piață, aplicând măsuri ferme împotriva celor care pun în pericol sănătatea publică, se arată într-un comunicat de presă transmis de ANSVSA.

