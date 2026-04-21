Electric Castle 2026 aduce peste 200 de artiști la Bonțida. The Cure, twenty one pilots și Teddy Swims, în capul afișului
Organizatorii Electric Castle 2026 au anunțat lineup-ul complet al ediției din acest an, care va avea loc între 16 și 19 iulie, pe domeniul Bánffy din Bonțida. Peste 200 de artiști vor urca pe scenele festivalului, într-un mix de rock, indie, hip-hop și muzică electronică.
Capul de afiș este dominat de nume legendare și extrem de populare, precum The Cure și twenty one pilots, alături de una dintre cele mai puternice voci ale momentului, Teddy Swims, aflat pentru prima dată în România. Artistul a devenit un fenomen global cu hitul „Lose Control” și promite un show intens pe scena principală.
Zona alternativă și rock aduce trupe în plină ascensiune și deja consacrate, precum Wet Leg, Nothing But Thieves și LP, fiecare cunoscută pentru show-uri live energice și prezență puternică pe marile scene europene.
Lineup-ul este completat de artiști din zona hip-hop și alternativ, între care Kneecap, cunoscuți pentru stilul lor nonconformist, dar și Yung Lean și Bladee, figuri importante ale scenei cloud rap. Pe partea de muzică electronică, festivalul aduce nume importante precum Chase & Status, Subtronics, Kölsch sau Deep Dish, acoperind o gamă largă de stiluri, de la drum & bass la techno și house.
Un moment special al ediției din acest an îl va reprezenta concertul trupei Dogstar, proiectul muzical al actorului Keanu Reeves, care revine în atenția publicului cu materiale noi. Lineup-ul este completat de zeci de artiști internaționali și români, printre care Maverick Sabre, Sleaford Mods, HVNDS, Omul la Lună sau Celelalte Cuvinte, oferind o experiență diversă pentru toate gusturile muzicale.
Abonamentele pentru Electric Castle 2026 sunt deja disponibile online, la preț promoțional începând de la 169 de euro, pentru o perioadă limitată.
Lucian Danciu
