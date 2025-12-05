Rămâi conectat

Program redus pentru agrement la Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada 5-7 decembrie. Orarul adaptat și motivul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Program redus pentru agrement la Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada 5-7 decembrie. Orarul adaptat și motivul

În data de 5 decembrie, orele 19-21, 6 decembrie, orele 10-12 și 16-18, 7 decembrie, orele 10-12, bazinul olimpic Alba Iulia o să fie închis. 

Motivul este desfășurarea unor meciuri de pregătire pentru turneul de polo.

,,Bazinul olimpic Alba Iulia va fi închis pentru agrement și inițiere înot în zilele de vineri (05.12.2025) între orele 19-21, sâmbătă (06.12.2025) între orele 10-12 și 16-18, duminică (07.12.2025) între orele 10-12.

În aceste intervale orare, se desfășoară meciuri de pregătire pentru turneul de polo”, se arată într-o postare publicată de Bazin Olimpic Alba Iulia.

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

5 decembrie 2025

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025  și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025  și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025. Intreruperile programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025  Nr.crt. ADRESA INTERVAL ALBA IULIA –  Str. VIOLETELOR, […]

Curier Județean

SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun! Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

5 decembrie 2025

De

SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun! Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae  Conform tradiției de la Sebeș, în seara de Moș Nicolae, în data de 5 decembrie 2025, începând cu ora 17.00, vom avea parte de o poveste de iarnă într-o atmosferă feerică, de sărbătoare autentică. În […]

Curier Județean

FOTO | INCENDIU lângă stadionul Cetate: Există riscul ca focul să se extindă la autoturismele din zonă. Intervin pompierii din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

5 decembrie 2025

De

INCENDIU lângă stadionul Cetate: Există riscul ca focul să se extindă la autoturismele din zonă. Intervin pompierii din Alba Iulia Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tomberon. Autoritățile anunță că flăcările s-ar putea răspândi la autoturismele din zonă. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea […]

Actualitate

Actualitateacum 22 de minute

Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din lume în 2025

Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din...
Actualitateacum 51 de minute

Războiul pensiilor speciale se intensifică: CCR urmează să judece sesizarea ÎCCJ privind noua lege. Ce ar putea schimba decizia Curții Constituționale

Războiul pensiilor speciale se intensifică: CCR urmează să judece sesizarea ÎCCJ privind noua lege. Ce ar putea schimba decizia Curții...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari

FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat...
Ştirea zileiacum 5 ore

Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere

Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025  și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025 Distribuție Energie...
Curier Județeanacum 2 ore

SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun! Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae

SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun! Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae ...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 8 ore

Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba

„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Politică Administrațieacum o săptămână

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 34 de minute

MESAJE de SFANTUL NICOLAE 2025. Idei de URARI şi FELICITARI pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica

Mesaje de Sfantul Nicolae 2025. Felicitări, urări, SMS-uri și mesaje de Moş Nicolaie. Texte cu mesaje de Moș Nicolae haioase...
Opinii - Comentariiacum 2 ore

Cui îi spunem „La mulți ani” de Sfântul Nicolae: Câți români își serbează onomastica de Moș Nicolae

Cui îi spunem „La mulți ani” de Sfântul Ierarh Nicolae 2024. Nume derivate care se sărbătoresc de Sf Nicolae Calendarul...

