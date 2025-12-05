Program redus pentru agrement la Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada 5-7 decembrie. Orarul adaptat și motivul

În data de 5 decembrie, orele 19-21, 6 decembrie, orele 10-12 și 16-18, 7 decembrie, orele 10-12, bazinul olimpic Alba Iulia o să fie închis.

Motivul este desfășurarea unor meciuri de pregătire pentru turneul de polo.

,,Bazinul olimpic Alba Iulia va fi închis pentru agrement și inițiere înot în zilele de vineri (05.12.2025) între orele 19-21, sâmbătă (06.12.2025) între orele 10-12 și 16-18, duminică (07.12.2025) între orele 10-12.

În aceste intervale orare, se desfășoară meciuri de pregătire pentru turneul de polo”, se arată într-o postare publicată de Bazin Olimpic Alba Iulia.

