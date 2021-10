Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 8 – 14 octombrie 2021

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 1 – 7 octombrie 2021. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

No Time to Die 3D / Nu e vreme de murit

Regia: Cary Joji Fukunaga

Cu: Ana de Armas, Naomie Harris, Daniel Craig, Ralph Fiennes, Léa Seydoux

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 168 min

Rating: AP 12

Bond a părăsit serviciile secrete. Dar liniștea lui este de scurtă durată, iar vechiul său prieten Felix Leiter de la CIA își face apariția și îi cere ajutorul, conducându-l pe Bond pe urmele unui ticălos misterios, înarmat cu o nouă tehnologie periculoasă.

Vineri pana Joi 13:30; 17:00; 19:30; 20:15

Complet necunoscuți

Regia: Octavian Strunilă

Cu: Anca Dumitra, Andreea Grămoșteanu, Leonid Doni, Ada Galeș, Gabriel Răuță, Alexandru Conovaru, Adrian Ștefan

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 99 min

Rating: AP 12

Într-o seară, la un pahar de vin, 7 prieteni (soț-soție, iubiți, amici), intră într-un joc periculos: pun telefoanele pe masă și cad de acord ca la tot ce primesc în acea seară – apeluri, SMS-uri, mesaje whatsapp, emailuri – să răspundă pe speaker sau să citească cu voce tare. De aici… totul o ia razna.

Vineri pana Joi 14:25; 18:45

România sălbatică

Regia: Dan Dinu, Cosmin Dumitrache

Cu: Adrian Titieni

Gen Film: Documentar

Durată: 128 min

Rating: AG

La confluența dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră, se află unul dintre locurile cu cea mai mare biodiversitate din Europa. Mărturie stau imaginile surprinse timp de mai bine de 7 ani de către Dan Dinu și Cosmin Dumitrache în cel mai amplu documentar dedicat naturii din țara noastră. Filmul te va purta timp de 2 ore în cele mai sălbatice zone din România, printre cele mai interesante animale, pentru a descoperi cele mai frumoase povești. Țara ta, așa cum nu ai văzut-o până acum!

Vineri pana Joi 20:50

The Boss Baby: Family Business 3D / Boss Baby: Afaceri de familie

Regia: Tom McGrath

Cu: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris, Ariana Greenblatt, Jeff Goldblum

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 113 min

Rating: AG

În continuarea comediei animate-blockbuster nominalizate la Oscar®, produsă de DreamWorks Animation, frații Templeton – Tim (James Marsden) și fratele său Boss Baby Ted (Alec Baldwin) – au devenit adulți și s-au îndepărtat unul de celălalt. Tim este acum un tată căsătorit. Ted este CEO al unui fond financiar. Dar un nou bebe-șef cu o abordare modernă și o atitudine de învingător este pe cale să-i reunească din nou… și să inspire o nouă afacere de familie.

3D Dublat: Vineri pana Joi 14:40

2D Dublat: Vineri pana Joi 12:00

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 3D / Shang-Chi și legenda celor zece inele

Regia: Destin Cretton

Cu: Awkwafina, Michelle Yeoh, Simu Liu, Florian Munteanu

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Shang-Chi, eroul acestui film, este „Stăpânul Kung-Fu” din Marvel Comics. Când el este atras în organizația clandestină a celor Zece Inele, devine forțat să se confrunte cu trecutul pe care credea că l-a lăsat în urmă.

Vineri pana Joi 16:45

After We Fell / După ce ne-am îndrăgostit

Regia: Castille Landon

Cu: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 104 min

Rating: AP 12

Cel de-a treilea capitol al francizei „After” o găsește pe Tessa începând un nou capitol captivant din viața ei. Dar, în timp ce se pregătește să se mute la Seattle pentru o slujbă de vis, gelozia lui Hardin și comportamentul lui imprevizibil ajung la un nivel insuportabil și amenință să pună capăt relației lor pasionale. Situația lor se complică atunci când tatăl Tessei se întoarce și ies la iveală dezvăluiri șocante despre familia lui Hardin. În cele din urmă, Tessa și Hardin trebuie să decidă dacă merită să se lupte dragostea lor sau dacă este timpul să meargă pe căi separate.

Vineri pana Joi 16:30

Luca 3D

Regia: Enrico Casarosa

Cu: Maya Rudolph, Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Giacomo Gianniotti, Jim Gaffigan

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

Luca, un băiețel simpatic, trăiește o vară de neuitat pe Riviera italiană, plină de gelato, paste și nenumărate plimbări pe scuter. Luca împărtășește aceste aventuri cu noul său cel mai bun prieten, dar toată distracția este amenințată de un secret profund ținut: el este un monstru marin dintr-o altă lume, chiar de sub suprafața oceanului.

Dublat: Vineri pana Joi 12:30

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.