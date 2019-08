Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 30 august – 5 septembrie 2019

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2019. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

It Chapter Two / It: Capitolul 2 Avanpremiera

Regia: Andrés Muschietti

Cu: Finn Wolfhard, Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Sophia Lillis

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 174 min

Rating: N15

Răul revine la suprafață în Derry sub îndrumarea regizorului Andy Muschietti care aduce laolaltă din nou membrii Clubului de tocilari – adulți și adolescenți – în locul unde totul a început.

Un film care a redefinit și depășit genul, „It” a devenit parte a culturii și mentalității perioadei, precum și producția horror cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Pentru că odată la 27 de ani răul revine în orașul Derry, în Capitolul 2 cei cinci copii plecați pe drumuri diferite se reunesc la aproape trei decenii de la nefastele evenimente.

Joi 20:30

The Big Trip 3D / Aventură în natură

Cu: Ionuț Ionescu, Teodor Ghiţă, Cristi Neacșu

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 95 min

Rating: AG

O barză dezorientată de la centrul de livrări copii a încurcat adresele, așa că l-a dus pe micul panda lui Mik-Mik, un urs brun. Cum Mik-Mik vrea ca lucrurile să fie îndreptate, decide să îl ducă personal pe micul panda familiei lui din China. Pe parcursul călătoriei, li se alătură iepurele sălbatic Oscar, arogantul pelican Duke, lașul lup Janus și romanticul tigru Cupid.

3D Dublat: Vineri pana Joi 14:30

2D Dublat: Vineri pana Joi 12:30

Angel Has Fallen / Cod Roșu în Serviciile Secrete

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Morgan Freeman, Gerard Butler

Gen Film: Acţiune, Thriller

Durată: 126 min

Rating: N15

În urma unui atentat asupra președintelui Statelor Unite (Morgan Freeman), acuzat de incident este garda lui de corp, agentul serviciilor secrete Mike Banning (Gerard Butler). După ce reușește să scape de autorități, agentul este dat în urmărire generală, astfel că trebuie să evite propria lui agenție și să fie cu un pas înaintea FBI-ului pentru a demasca adevărații autori ai atacului.

Disperat să își dovedească nevinovăția, Banning se bazează pe ajutorul unor aliați neașteptați pentru a-și proteja familia și a salva țara de pericolul iminent.

Vineri pana Joi 16:20; 18:45; 21:10

Scary Stories to Tell in the Dark / Povești de groază de spus pe întuneric

Regia: André Øvredal

Cu: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur, Gabriel Rush, Dean Norris

Gen Film: Horror

Durată: 113 min

Rating: N15

Într-un mic orășel, fiica unei familii înstărite a dispărut misterios cu mulți ani în urmă. Casa familiei e acum o ruină, iar legendele care circulă în oraș despre monștrii care ar bântui proprietatea îi fascinează pe adolescenții locului, care decid să riște și să vadă cu ochii lor dacă aceștia sunt reali, sau doar o invenție.

În casă dau peste o carte ce a aparținut fetei dispărute, un fel de jurnal cu monștri care acum încep să prindă viață și să terorizeze fiecare adolescent din grup. Cu cât frica e mai mare, cu atât monștrii de care se tem devin mai reali.

Vineri pana Joi 18:30; 20:50

Once Upon a Time in Hollywood / A fost odată la… Hollywood

Regia: Quentin Tarantino

Cu: Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt

Gen Film: Comedie, Dramă

Durată: 167 min

Rating: N15

În anul 1969, o nouă lume se întrevede pe platourile de filmare de la Hollywood, iar noua realitate îi cam prinde pe picior greșit pe vedeta TV Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) și dublura care îi interpretează cascadoriile, Cliff Booth (Brad Pitt). În timp ce aceştia se străduiesc să se afirme în noul context, actrița Sharon Tate (Margot Robbie), vecina lui Dalton, este implicată într-o poveste suspectă, legată de crimele odioase ale clanului Charles Mason.

Vineri pana Miercuri 14:45; 20:30

Joi 14:45

The Art of Racing in the Rain / Povestea incredibilă a lui Enzo

Regia: Simon Curtis

Cu: Kevin Costner, Amanda Seyfried, Milo Ventimiglia, Gary Cole

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 113 min

Rating: AG

Bazat pe cel mai bine vândut roman al lui Garth Stein, Povestea incredibilă a lui Enzo este o relatare emoționantă, văzută prin ochii lui Enzo, un cățel inteligent și spiritual (dublat de Kevin Costner).

Prin legătura cu stăpânul său (Milo Ventimiglia), un dornic șofer de curse de Formula 1, Enzo dezvoltă o viziune extraordinară asupra condiției umane și înțelege că tehnicile necesare pe pista de curse pot fi, de asemenea, folosite pentru a naviga cu succes în călătoria prin viaţă.

Vineri pana Joi 14:15

Good Boys / Băieți buni

Regia: Gene Stupnitsky

Cu: Jacob Tremblay, Brady Noon, Keith L. Williams

Gen Film: Comedie

Durată: 94 min

Rating: N15

Cât de rău poate să-ți meargă într-o zi? Mințile creative care ne-au adus la cinema super-comediile Superbad, Pineapple Express și Sausage Party aruncă în joc o gașcă de puști de clasa a șasea, cu șanse maxime de a stârni hohote de râs ireverențios.

După ce a fost invitat la prima sa petrecere „de pupat”, Max, un puști de 12 ani (Jacob Tremblay, din Room), intră în panică pentru că nu știe să sărute. Dornic să învețe rapid, Max, ajutat de bunii lui tovarăși, Thor (Brady Noon, Boardwalk Empire) și Lucas (Keith L. Williams, The Last Man On Earth) se decid să folosească drona tatălui lui Max, de care acesta nu are voie să se atingă, ca să spioneze (sau așa visează ei) un cuplu de adolescenți îndrăgostiți de vizavi de casa lui Max.

Vineri pana Joi 16:40

The Angry Birds Movie 2 3D / Angry Birds: Filmul 2

Regia: Thurop Van Orman, John Rice

Cu: Peter Dinklage, Dove Cameron, Awkwafina, Sterling K. Brown, Bill Hader

Gen Film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 101 min

Rating: AG

S-ar zice ca pe Insula Pasarilor nu s-a schimbat nimic. Devenite vedete, inaripatele nezburatoare se tot razboiesc cu porcusorii verzi si s-ar zice ca nimic nu va opri vreodata aceasta ciondaneala.Pana cand apare o noua insula la orizont si astfel cele doua tabere sunt nevoite sa se alieze.

Dublat: Vineri pana Joi 12:45

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 3D / Furios si iute: Hobbs & Shaw

Regia: David Leitch

Cu: Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, Eiza González, Jason Statham, Idris Elba, Helen Mirren

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Thriller

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Dupa opt filme care au acumulat aproape 5 miliarde de dolari, franciza Furios si iute prezinta acum primul sau capitol separat, Furios si iute: Hobbs & Shaw, în care Dwayne Johnson si Jason Statham devin protagonisti, reluându-si rolurile lui Luke Hobbs si Deckard Shaw.

Înca de când Hobbs (Johnson), om loial legii si membru de elita al Serviciului de Securitate Diplomatic al Statelor Unite (DSS), si Shaw (Statham), un fost soldat britanic, membru al fortelor de elita operative, s-au înfruntat pentru prima data fata în fata în Furios si iute 7, în 2015, cei doi si-au împartit replici acide, dar si lovituri fizice nemiloase în încercarea de a se elimina reciproc

Vineri pana Joi 17:50

The Lion King 3D / Regele Leu

Regia: Jon Favreau

Cu: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre Woodard, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Muzical

Durată: 125 min

Rating: AG

În acest remake live-action, Disney ne poartă într-o nouă călătorie în savana africană, acolo unde se naște un viitor rege. Tânărul leu Simba îl venerează pe tatăl său, regele Mufasa și își asumă rolul de viitor conducător. Însă, nu toți cei din regat se bucură de venirea pe lume a puiului de leu.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.