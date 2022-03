Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 25 – 31 martie 2022

Peste 35 de mii de oameni au participat weekendul trecut la WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil din România pentru sprijinirea poporului ucrainean.

A fost o adevărată desfășurare de forțe atât în ceea ce privește organizarea evenimentului, cât și implicarea tuturor celor care au vrut să le dea o mână de ajutor oamenilor care trec prin momente cumplite și au mare nevoie de suport în această perioadă grea.

Peste 4,5 milioane de lei au fost strânși în urma concertului caritabil din biletele vândute pe platforma SAGA Festival, SMS-uri și transferuri bancare direct către Crucea Roșie, dar și toate încasările de publicitate obținute pe perioada transmisiunii LIVE, pe care PRO TV le donează integral.

Banii strânși în urma organizării evenimentului WE ARE ONE vor fi donați către Crucea Roșie Română pentru sprijinirea poporului ucrainean.

*Armin van Buuren prezent pe National Arena

Peste 40 de artiști internaționali și locali au acceptat invitația de a fi parte dintr-un eveniment unic și de a se alătura astfel efortului uriaș al tuturor de a ajuta oamenii care zilnic își părăsesc țara și luptă pentru viețile lor și ale familiilor lor, în condiții de nedescris. Au fost peste 8 ore de muzică live, un show formidabil, piese cântate în premieră pentru WE ARE ONE și momente pline de emoție și empatie create special pentru eveniment.

Armin van Buuren, cel mai iubit DJ de publicul din țara noastră, a venit sâmbătă la București pentru a fi alături de români în sprijinirea poporului ucrainean și a transmis prin setul lui un mesaj de pace și speranță. Din capitala noastră, artistul a plecat în Krakovia pentru show-ul A State of Trance dedicat situației dramatice din Ucraina, pentru strângerea de fonduri donate către Crucea Roșie. Astfel, ALDA este prima companie care a organizat două evenimente muzicale la nivel internațional pentru ajutarea ucrainenilor: WE ARE ONE și A State of Trance Polonia.

Unul dintre cele mai sensibile momente ale evenimentului a fost adus de Tom Odell. Artistul britanic a cântat, împreună cu un cor de copii, patru piese pline de emoție, printre care și Another Love, melodia care a devenit imnul celor care protestează pașnic în întreaga lume pentru pace.

Și artista ucraineană Jamala a urcat sâmbătă pe scena de la Național Arena și a interpretat în lacrimi piesa 1944. Jamala este refugiată cu cei doi copii ai săi, în timp ce soțul său a rămas în Ucraina.

Evenimentul a fost transmis live pe canalele de YouTube și Facebook SAGA, pe KISS TV, KISS Fm și Facebook Kiss FM și pe Voyo. De la ora 20:00, concertul a putut fi urmărit live, pe PRO TV.

Peste 30 de stații TV din România și internaționale și 300 de website-uri au preluat semnalul pentru livestream.

Pentru a ajunge la cât mai mulți oameni mesajul și scopul organizării WE ARE ONE, KISS FM a transmis 13 ore live de la Național Arena, pe 12 martie.

Zeci de companii, furnizori și sponsori s-au alăturat organizării evenimentului și au contribuit pentru a veni în sprijinul celor care au mare nevoie de ajutor în aceste momente extrem de dificile.

Cei care își doresc să ajute pot face în continuare donații către Crucea Roșie Română – buton special WE ARE ONE, în conturile organizației sau prin SMS, la 8825, cu textul “ONE”.

WE ARE ONE este o campanie inițiată de SAGA FESTIVAL, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București pentru poporul ucrainean.

Lucian DANCIU