Prognoza METEO până în 18 septembrie: Toamna se menține blândă, însă canicula nu revine

FOTO| Începutul anului școlar 2022-2023 la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia

Anul școlar 2022-2023 a început astăzi, la ora 10:00, pentru elevii Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia.

Cu ocazia acestui eveniment, directorul instituției, profesorul Cetean Ioan Emil, a pregătit următorul discurs:

După o vacanţă frumoasă şi plăcută, ne aflăm astăzi la începutul unui nou an şcolar, cu o semnificaţie deosebită pentru cei care îi trec pragul cuprinşi de dorinţa cunoaşterii şi a acumulării de cât mai multe cunoştinţe folositoare pentru viaţa de zi cu zi. Trăim astăzi cu toţii un moment emoţionant şi special pe care fiecare dintre cei prezenţi îl experimentează unic în felul său.

Bobocilor, elevii care ne păşesc pentru prima dată pragul, un bun venit la şcoala noastră! Sperăm ca anii pe care ii veţi petrece pe băncile acestea să fie anii formării voastre ca oameni şi specialişti în domeniul pe care vi l-aţi ales, din motive bine întemeiate şi motivaţi de renumele şcolii care v-a atras. Elevilor noştri, celor care au mai puţine emoţii astăzi, dar în anii trecuţi şi ei au simţit teama de necunoscut a bobocilor, un bun revenit acasă fiindcă aici este pentru 5-6 ore zilnic casa fiecăruia!

Încheiem un ciclu, dăm examene, începem un alt ciclu, promovăm , avem succese, ne bucurăm, uneori întâmpinăm dificultăți pe care le biruim. Drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Pe acest drum ne angajăm împreună, elevi și profesori.

Locul binecuvântat în care ne desfășurăm activitatea este școala. În școală, dragi elevi, aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți noi deprinderi, învățați să învățați, să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreţi de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite. Este necesar, dragii mei, să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață. Noi profesorii vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câteori aveți nevoie.

Școala este frumoasă și curată, înzestrată cu tot ce este necesar desfășurării unui învățamânt modern de calitate: mobilier ergonomic în toate sălile de clase, biblioteca bogată care vă așteaptă să-i descoperiți tainele, 4 săli de calculatoare conectate la internet, 22 săli de clasa, baza de practica, sală sport, teren de sport , aș putea spune că aveți tot ce este necesar pentru un învățământ de bună calitate, performant chiar. Așteptăm din partea voastră dorința de a învăța, muncă temeinică și respect pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție.

Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă in putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră. Vă rugăm să fiți alături de noi, să ne sprijiniți în realizarea unui adevărat parteneriat din care vor avea de câștigat copiii dumneavoastră. Vă rugăm să răspunți chemărilor școlii pentru că fără o relație strânsă școală-familie este greu să reușim. Înțelegem că viața în care trăim nu este ușoară, că timpul dumneavoastră înseamnă îndeplinirea obligațiilor de serviciu, dar vă rugăm să înțelegeți și dumneavoastră că prioritatea cea mare sunt copiii. Așteptăm sfaturile și sprijinul dumneavoastră. Ne dorim ca instituţia noastră să dea şanse egale fiecărui elev pentru că studiile în acesta scoala înseamnă şansa unei cariere de succes în viitor.

În acest context vă dorim dragi elevi, să vă simţiţi bine în şcoala noastră, să aveţi curajul, perseverenţa şi tenacitatea de a nu ceda greutăţilor, iar reuşita să fie pentru voi sintagma de călăuză în toate situţiile. Nu uitaţi că educaţia autentică şi performantă se bazează pe democraţie, libertate, toleranţă, respect faţă de cei din jur şi bunul simţ, ca valori fundamentale. Sperăm să avem cu toţii un an şcolar căt mai bogat, cu rezultate de care să ne bucurăm, iar aceste rezultate inseamna nu numai note mari şi un comportament exemplar, ci şi bucuria de a veni la şcoală cu constiinţa că zilnic adunăm in minte şi in suflet lucruri noi şi frumoase.

Vă doresc să vi se implineasca toate visele, să aveţi sănătate şi putere de muncă, să vă bucuraţi de linişte şi pace sufletescă, să fiţi colegi şi prieteni, să respectaţi şcoala care vă primeşte cu braţele deschise şi nu in ultimul rănd, să confirmaţi speranţele şi increderea familiilor voastre. În final, doresc să vă mărturisesc mulțumirea mea că sunt colegă cu un colectiv de cadre didactice de o valoare profesională și umană de excepție.

Dragii mei colegi, vă mulțumesc pentru dăruirea voastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă an de an și vă urez să fiți sănătoși, puternici și răbdători pentru ca împreună să ducem acești copii pe o treaptă mai sus, pe o treaptă a performanțelor. Aceleaşi multumiri și urări le adresez întregului personal didactic-auxiliar şi nedidactic care depun toate eforturile ca această instituţie să funcţioneze, să fie curată și primitoare.

Tuturor vă doresc un an cu împliniri şcolare şi profesionale, bucurii şi gânduri bune! Să ne dea Dumnezeu un an școlar bun!

Cu aceste cuvinte declar deschis anul scolar la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia!