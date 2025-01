Profesorul universitar Bodgan Glăvan, mituri demolate despre execuția bugetară: „Este la mintea cocoșului că dacă statul cheltuie mai mult, atunci va colecta și mai multe taxe”

Legea privind conducerea sub influența drogurilor, modificată de parlamentari, după decizia ÎCCJ: „Toleranță zero legat de substanțe când te urci la volan” Parlamentarii doresc să modifice iar legea, urmare a deciziei ÎCCJ de introducere a unui prag în cazul șoferilor depistați la volan sub influența drogurilor. Citește și: ÎCCJ introduce un prag pentru consumul de […]