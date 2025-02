Profesorul Bogdan Glăvan: Toți impostorii defilează acum cu „Să punem România pe primul loc” și alte sloganuri copiate pupincurist de la Trump

Într-o postare recentă pe pagina de Facebook, profesorul Bogdan Glăvan, critică politicienii români, acuzându-i de ipocrizie și de faptul că folosesc sloganuri copiate de la președintele SUA, Donald Trump.

„Toți impostorii defilează acum cu „Să punem România pe primul loc” și alte sloganuri copiate pupincurist de la Trump. Ei au avut puterea ani de zile și ce au făcut? Au pupat în fund pe cine era atunci la putere în America sau Europa, au mărit birocrația, au oferit privilegii fără egal în lume, au mărit aparatul de stat, au fragilizat finanțele publice. Chiar AUR, care nu a avut puterea, a votat cot la cot cu puterea – era bine dacă vota vreo liberalizare! – doar taxe și privilegii (pensii speciale, arenda minimă pe 7 ani în beneficiul latifundiarilor roșii etc.)

Toți sunt niște tiriplici. „Să punem România pe primul loc” nu poate avea alt sens decât: să punem românii pe primul loc, adică cetățenii, și asta înseamnă să le faci viața ușoară, să nu-i mai ameninți, să nu le mai risipești banii, să nu le mai confiști banii prin cele mai aberante impozite unice în lume, să nu-i mai obligi să respecte cele mai tâmpite reglementări, SĂ NU-I MAI MINȚI, să nu-ți mai bați joc de ei promițându-le una și dându-le altceva, să nu-i mai exploatezi prin inflație etc. etc. etc. Și nici unul din ăștia care se bat cu cărămida în piept acum nu vor să facă așa ceva, nici măcar nu promit să facă așa ceva„, a scris Bogdan Glăvan pe pagina de Facebook.

