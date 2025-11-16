Produsele „minune” promovate pe TikTok, un real pericol pentru sănătate. Avertismentul medicilor

Moda suplimentelor de tot felul și a cremelor-minune disponibile până nu demult cu un simplu apel telefonic, iar astăzi la un click distanță, nu doar că nu a trecut, ci în fiecare zi se extinde masa celor care pot să cadă în plasa diverșilor escroci.

Medicul dermatolog Ana Goanță a atras atenția, într-o intervenție în direct la postul B1 TV, că specialiștii întâlnesc din ce în ce mai des în cabinete pacienți care prezintă complicații – arsuri, alergii, iritații – în urma folosirii diverselor creme achiziționate din surse nesigure.

Astfel de complicații își găsesc de obicei rezolvare, însă sunt și produse care afectează mult mai profund organismul, cum este cazul cremelor incriminate de o pacientă care a ajuns la spital cu alergii și o afectare hepatică gravă din cauza unei creme care conținea clorură de mercur amoniacală.

Medicul Ana Goanță a precizat că „mercurul în microdoze poate fi folosit în industria pharma, dar acest lucru trebuie să fie indicat pe etichetă și trebuie să fie strict la indicația medicului utilizarea acestui produs”.

„Ce ține de mercur, arsenic, uleiuri esențiale, acestea fac parte în primul rând din chimia industrială și mai puțin din industria produselor de îngrijire a tenului”, a arătat medicul. Prezența elementelor de acest tip în creme poate da efecte adverse nu doar sub formă de iritații și arsuri, care se tratează la dermatologie și teoretic nu lasă nicio urmă asupra sănătății, dar pot să apară și dereglări majore ale sistemului imunitar și endocrin, a atras atenția medicul.

Primul semnal de alarmă: efectul „wow” promis

Atunci când prin folosirea unui produs ți se promite un efect extraordinar prin acțiunea unei substanțe active ar trebui, de fapt, să ne întrebăm ce este în neregulă.

„De exemplu, reducerea petelor în decurs de 3 zile – acesta este primul semn de alarmă, sau reducerea acneei, sau acele creme-minune care sunt „7 efecte, o singură cremă”. În cel mai bun caz aceste produse nu vor face nimic. În cel mai rău caz, cum vedem și în cazul pacientei respective, se poate ajunge la urmări grave”, a arătat medicul.

Un alt lucru care ne-ar putea ajuta să facem alegerile corecte, atrage atenția medicul Ana Goanță, este să analizăm de unde vine mesajul.

„Atenție mare la cine aduce acest mesaj. De obicei, profesioniștii din domeniu, (…) sau din domeniul farmacologiei, nu sunt foarte vehemenți și foarte puși pe a vinde ceva în online. De obicei asta fac persoanele care nu sunt nici autorizate și nici nu au cunoștințe în domeniu”, a mai precizat medicul.

Cum se testează produsele

Dacă am achiziționat o cremă și avem rezerve în ceea ce privește calitatea și siguranța acesteia, dar cu toate acestea dorim să o folosim, ce putem face este să o testăm pe o suprafață mică.

„Teoretic, nu ar trebui să cumpărăm acel produs. Dar să zicem că deja l-am achiziționat și eu vă spun cum recomandăm noi pacienților, în cazul produselor autorizate, cumpărate din farmacie, la recomandarea noastră. Atunci când există riscul unei hipersensibilități la un anumit produs, se testează pe antebraț, deci pe zona care nu este expusă la soare și este protejată, de obicei, de haine, mai ales în perioada rece anului. Și se testează pe porțiune de un centimetru”, a explicat medicul.

Pericolul uleiurilor esențiale

Un alt produs cu mare succes pe rețelele de socializare îl reprezintă uleiurile esențiale. Pe piele aceste uleiuri nu ar trebui folosite, atrage atenția medicul dermatolog. Cel mai mare pericol este legat, în cazul anumitor produse din această categorie, de lipsa informațiilor privind conținutul.

„Pericolul uleiurilor esențiale este faptul că pe etichetă nu sunt enumerate toate produsele conținute în acel amestec și atunci, dacă persoana face o reacție alergică – că de obicei cu asta se vine, cu reacții alergice severe la uleiurile esențiale -, nu ne putem da seama la ce este alergică acea persoană astfel încât să îi putem administra un tratament corect”, a mai semnalat medicul.

