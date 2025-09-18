Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor (P)
Situat într-un spațiu generos, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia, la 2 pași de Cetatea Alba Carolina, noul magazin ,,La Mesenii Tăi” vine cu o selecția de produse locale de excepție, preparate după rețete tradiționale, pentru gurmanzii îndrăgostiți de gustul autentic.
Gama de produse din noul magazin este foarte variată, cu produsele cunoscute care le-au adus faima în rândul albaiulienilor și nu numai. Produsele, de o calitate ireproșabilă, sunt adevăratele vedete ale magazinului, pregătite pentru a satisface poftele mereu în schimbare ale consumatorilor.
În vitrinele moderne de ,,La Mesenii Tăi” vei găsi o varietate impresionantă de preparate:
Jumările La Meseni sunt o poezie a crocantului și gustului intens, făcute ca la bunica acasă.
Virșli La Meseni, specialitate transilvăneană greu de găsit, este un deliciu cu personalitate.
Salamul de Vară ușor afumat este ideal pentru gustări simple, dar memorabile.
Pâinea bătută de la Rolpan te duce direct în bucătăria copilăriei.
Salata de icre de păstrăv de la La Mitică este un rafinament aparte, montan și fin.
În plus, gama de mezeluri și specialități de carne este extrem de variată și atent selecționată:
Salam Transalpina – un salam maturat, cu gust robust, ce amintește de drumețiile prin munți.
Salam de casă – pregătit după rețete tradiționale, cu condimente naturale, perfect pentru mesele de zi cu zi.
Salam Victoria și Salam Verona – reinterpretări cu note fine, potrivite pentru gusturi rafinate.
Salam Vară Extra – o variantă mai bogată, ușor afumată, ideală pentru picnicuri și gustări rapide.
Ceafă și Cotlet afumat, Mușchi file și Mușchi Țigănesc – delicate și suculente, afumate lent, pentru un gust autentic.
Tobă țărănească – o rețetă tradițională care păstrează savoarea de altădată.
Coasta București – fragedă și condimentată, un deliciu pentru amatorii de preparate consistente.
Parizer pui extra și Parizer vită – variante gustoase și fine, ideale pentru sandvișuri rapide.
Virșli de capră și Virșli porc-vită – specialități locale cu gust puternic, specifice zonei.
Crenvurști de pui – fragezi, potriviți și pentru cei mici.
Cârnați grill, mici porc-vită și pastă de mici – perfecte pentru un grătar reușit.
Cârnații La Meseni – intens aromați, cu gust autentic, ce pot fi savurați atât simpli, cât și în mâncăruri tradiționale.
,,La Mesenii Tăi” este locul unde mănânci cu încredere. Prețurile sunt corecte, produsele sunt curate, iar poveștile sunt reale. Acum ai, chiar în orașul tău, un magazin modern, cu suflet tradițional.
Ne găsiți în Alba Iulia, la noul magazin aflat pe strada Vasile Goldiș, nr. 10, în apropierea Cetății Alba Carolina și a Bulevardului Transilvaniei.
