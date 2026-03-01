Produsele Albalact, exportate în peste 20 de pieţe din Europa şi Orientul Mijlociu. Lactalis România are în plan investiţii de peste 10 milioane de euro în 2026

Lactalis România, liderul pieţei de lactate din țara noastră, care are în portofoliu branduri precum Zuzu, Covalact şi LaDorna, are în plan investiţii care vor depăşi 10 milioane de euro în 2026 şi mizează pe dezvoltarea exporturilor.

„Lactalis România îşi păstrează obiectivele de dezvoltare care cuprind consolidarea poziţiei pe piaţa românească, continuarea inovaţiilor la nivel de produse şi tehnologie de fabricaţie, dezvoltarea brandurilor şi a portofoliilor româneşti şi creşterea exporturilor“, au spus reprezentanţii companiei într-un răspuns acordat cu ocazia realizării anuarului ZF Top 1.000 cele mai mari companii din România, care va fi lansat în perioada următoare.

Reprezentanţii companiei adaugă că în ultimii doi ani, Lactalis România a dublat volumele exporturilor, accesând numeroase pieţe internaţionale cu produse lactate fabricate în două dintre cele mai importante fabrici româneşti ale sale – Albalact Oiejdea şi Covalact Sfântu Gheorghe. Compania nu a dat detalii despre ponderea exporturilor în vânzări.

În prezent, Lactalis România exportă lapte, iaurt, cremă de brânză, brânză proaspătă de vaci tip cottage cheese şi brânză maturată în peste 20 de pieţe din Europa de Sud-Est, Europa de Vest şi Orientul Mijlociu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI