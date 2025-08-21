Rămâi conectat

Actualitate

Produs periculos retras de pe rafturile magazinelor Profi: Au fost depistate cereale care conțin o substanță dăunătoare sănătății

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Un produs periculos a fost  retras de pe rafturile magazinelor Profi: Au fost depistate cereale care conțin o substanță dăunătoare sănătății

Autoritățile române au depistat un produs periculos care se afla la comercializare în lanțul de magazine Profi. Mai exact, un anumit lot de musli conține o micotoxină peste limita admisă.

Lanțul de magazine Profi a luat rapid măsuri și a retras de la vânzare lotul de musli cu fructe. Conform analizelor de laborator, s-a depistat o cantitate periculoasă de Deoxinivalenol, o micotoxină regăsită frecvent în cereale.

Potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, produsul afectat este: Proxi Musli cu fructe 750 g, Lot: L21015, Termen de valabilitate: 15 ianuarie 2026, Cod EAN: 5948688021779

Clienții care au cumpărat acest produs sunt sfătuiți să nu îl consume, întrucât poate prezenta riscuri serioase pentru sănătate. Produsul poate fi returnat în magazinele Profi în perioada 18 august – 7 septembrie, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, iar clienții vor primi contravaloarea integrală.

Ce este Deoxinivalenolul?

Cunoscut și sub numele de DON sau „vomitoxină”, Deoxinivalenolul este o toxină produsă de mucegaiuri din genul Fusarium. Aceasta afectează în special cerealele precum grâul, ovăzul sau porumbul și poate cauza greață, vărsături, dureri abdominale și, în cazuri grave, poate afecta sistemul imunitar.

Autoritățile și reprezentanții Profi recomandă verificarea etichetelor și evitarea consumului produselor din lotul menționat. Retragerea de pe piață este o măsură preventivă menită să protejeze sănătatea publică.

