Producția industrială din România, în colaps: Cu cât a scăzut în primele 2 luni din 2026

Producția industrială a scăzut, în primele două luni din 2026, față de perioada similară din 2025, atât ca serie brută (-2,6%), cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (-2,5%), indică datele publicate, miercuri, 15 aprilie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS).

În perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, declinul producției industriale (serie brută) a fost generat de scăderile înregistrate de industria prelucrătoare (-4,4%) și industria extractivă (-2,7%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7,6%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2025, a fost mai mică cu 2,5%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-4,2%) și industria extractivă (-2,4%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7%.

În luna februarie 2026, producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă cu 9,3%, datorită avansului industriei prelucrătoare (+14,5%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au scăzut cu 9,3%, respectiv cu 4%. Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna precedentă cu 0,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria extractivă (-2%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,7%). Industria prelucrătoare a crescut cu 0,7%.

Potrivit INS, ață de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 1,8%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria extractivă (-3,5%) și industria prelucrătoare (-2,8%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 4,5%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna februarie din anul precedent cu 1,5%, din cauza scăderilor industriei extractive (-3,1%) și industriei prelucrătoare (-2,4%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 4,4%.

Alarmant! 70% dintre medicii rezidenți de sănătate publică din România iau în calcul plecarea din țară

Alarmant! 70% dintre medicii rezidenți de sănătate publică din România iau în calcul plecarea din țară 70% dintre medicii rezidenți din România iau în calcul plecarea din țară, în lipsa unor oportunități profesionale clare, arată studiul național „Traseul în carieră al medicilor de sănătate publică și management din România de la rezidențiat la angajare".

Indexare pensii 2027: Cu cât cresc pensiile în România de la începutul anului viitor

Indexare pensii 2027: Cu cât cresc pensiile în România de la începutul anului viitor Pensionarii din România ar urma să aibă pensiile majorate peste 8 luni, potrivit declarațiilor făcute de Florin Manole, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale. Oficialul susține că pensiile cetățenilor trebuie să fie „indexate, fără nicio discuție".

Eveniment ceresc rar, în 2029: Un asteroid de proporţii va trece pe lângă Pământ și va fi vizibil cu ochiul liber, fără telescop sau binoclu

Eveniment ceresc rar, în 2029: Un asteroid de proporţii va trece pe lângă Pământ și va fi vizibil cu ochiul liber, fără telescop sau binoclu Un asteroid va fi vizibil peste 3 ani, cu ochiul liber, într-un eveniment ceresc rar, potrivit astronomilor. Asteroidul 99942 Apophis – numit după zeitatea egipteană a haosului, întunericului și focului

