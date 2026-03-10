Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026

Producția de carne din România a înregistrat evoluții diferite în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică, s-au consemnat creșteri la carnea de porc și de pasăre, în timp ce producția de carne de bovine, ovine și caprine a fost în scădere față de ianuarie 2025.

În luna ianuarie 2026, față de luna decembrie 2025, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut la păsări, iar la bovine, la porcine și la ovine și caprine au scăzut.

În ianuarie 2025, au fost sacrificați 281.000 de porci, în scădere cu 58,80% comparativ cu decembrie 2025, când au fost sacrificate 682.000 de animale. Față de aceeași perioadă a anului 2025, numărul de sacrificări a fost mai mare cu 8,91%.

Producția de carne de porc a totalizat 26.455 tone în ianuarie 2026, în scădere cu 58,14% față de decembrie 2025. În schimb, comparativ cu luna similară a anului precedent, România a înregistrat o creștere a producției, cu 11,31% în ianuarie 2026.

Potrivit INS, în ianuarie 2026, au fost sacrificate 120.000 de oi și capre, mai puține decât în decembrie 2025, când s-au înregistrat 313.000 de animale sacrificate, respectiv 61,66%. În ianuarie 2025, numărul ovinelor și caprinelor sacrificate a totalizat 125.000 de capete, în scădere cu 4%.

La ovine și caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o scădere în ianuarie 2026 față de luna anterioară, cât și raportat la ianuarie 2025. Astfel, producția de carne de ovine și caprine a fost de 1.807 tone în ianuarie 2026, în scădere cu 61,13% față de cea din decembrie și cu 4,94% comparativ cu luna similară din 2025.

La carnea de pasăre, producția a crescut în ianuarie 2026 atât raportat la luna anterioară, cu 6,91%, dar și comparativ cu luna similară din 2025, cu 0,74%, totalizând 53.981 tone.

Datele statistice arată că în ianuarie 2026 au fost sacrificate 32,155 milioane de păsări, în creștere cu 2,18% față de luna anterioară (31,468 milioane capete) și cu 1,27% comparativ cu ianuarie 2025 (31,751 milioane de capete).

În ceea ce privește producția de carne de bovine, aceasta a totalizat în luna ianuarie a acestui an 6.578 tone, în scădere cu 3,31% față de decembrie, când a fost înregistrată o producție de 6.803 tone carcasă. Față de ianuarie 2025, când s-au consemnat 6.959 tone carcasă, scăderea a fost de 5,47%.

În perioada analizată, numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 40.000 de capete, în scădere cu 2,44% față de 41.000 de capete înregistrate în decembrie 2025. Raportat la ianuarie 2025, numărul sacrificărilor a coborât cu 4,75%.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI